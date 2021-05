Laporan: AS Khawatir atas Meningkatnya Hubungan Militer UEA-China Dapat Membahayakan Penjualan Jet F-35 ke Negara Arab

IslamTimes - Presiden Biden menunda kontrak senjata tak lama setelah menjabat untuk meninjaunya, tetapi pada bulan April setuju untuk terus maju, dengan alasan bahwa senjata tidak akan dikirim selama bertahun-tahun, memberi AS cukup waktu untuk menyelesaikan masalah yang tersisa.

Pejabat AS khawatir bahwa penjualan senjata senilai $ 23 miliar ke Abu Dhabi dapat terancam karena hubungan yang berkembang antara Uni Emirat Arab dan China, Wall Street Journal melaporkan pada hari Selasa (25/5).Mengutip pejabat yang dirahasiakan, outlet tersebut mengatakan bahwa penerbangan transportasi baru antara kedua negara telah dipantau oleh badan intelijen Amerika, dengan pesawat Tentara Pembebasan Rakyat China mendarat di bandara di UEA.Dan pemerintahan Biden khawatir jika Washington melanjutkan penjualan 50 jet tempur F-35, 18 drone Reaper, dan amunisi bernilai miliaran dolar, Abu Dhabi dapat memberi China, atau negara lain, akses ke teknologi pertahanan AS.Menurut laporan tersebut, pejabat dari pemerintahan Biden saat ini sedang mencari jaminan bahwa Emirates tidak akan mengizinkan akses ke teknologi tersebut jika penjualan berlanjut, yang dinegosiasikan dan diterima oleh pemerintahan Trump pada hari-hari terakhir masa kepresidenannya sebagai bagian dari persetujuan Abu Dhabi. menormalkan hubungan dengan Israel."Pengalihan F-35 — permata mahkota di gudang senjata AS — menyiratkan derajat monogami Emirat dengan Washington," David Schenker, mantan asisten menteri luar negeri untuk urusan timur dekat di bawah mantan Presiden Trump, dikutip dalam laporan itu. seperti mengatakan."Lebih banyak pekerjaan perlu dilakukan sebelum sistem ini dapat ditransfer."Menurut Yousef Al Otaiba, duta besar Emirat untuk Amerika Serikat, yang juga dikutip dalam laporan tersebut, UEA memiliki "rekam jejak yang panjang dan konsisten dalam melindungi teknologi militer AS, baik dalam koalisi di mana kami telah mengabdi bersama militer AS dan di dalam UEA di mana berbagai aset militer AS yang sensitif telah dikerahkan selama bertahun-tahun."Sementara itu, F-35 tidak akan tiba di negara Arab itu hingga 2027. Dan, terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas senator Partai Demokrat memberikan suara menentangnya tahun lalu, pemerintahan Biden bergerak maju dengan kesepakatan itu.[IT/r]