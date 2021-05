Rouhani: Iran Memiliki Keunggulan Dalam Pembicaraan Wina

IslamTimes- "Negosiasi kami sekarang berbeda dengan negosiasi pada 2013. Sekarang, Iran lebih unggul dalam negosiasi," kata Rouhani, pada hari Rabu.

Merujuk pada negosiasi yang terjadi di Wina, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa Iran memiliki keunggulan dalam negosiasi."Negosiasi kami sekarang berbeda dengan negosiasi pada 2013. Sekarang, Iran lebih unggul dalam negosiasi," kata Rouhani, pada hari Rabu."Kami tidak berbicara tentang JCPOA sekarang. Pembicaraan tentang JCPOA sudah selesai dan sekarang kami berbicara tentang bagaimana memungkinkan Amerika Serikat untuk kembali ke kesepakatan," jelasnya, menambahkan, "Kami sekarang menghidupkan kembali JCPOA. ""Kami setuju dengan P5 + 1 tentang masalah penting dan fundamental," kata Rouhani.Presiden Iran juga mencatat bahwa AS adalah negara yang meninggalkan JCPOA terlebih dahulu dan harus mulai memenuhi kewajibannya dan kemudian kembali ke kesepakatan.Putaran ke-5 pembicaraan nuklir antara Iran dan P4 + 1 tentang implementasi penuh dan efektif JCPOA diadakan di Grand Hotel di Wina pada Selasa sore dengan partisipasi perwakilan dari Iran dan sisa penandatangan kesepakatan nuklir Iran. , yang secara resmi dikenal sebagai Joint Commission of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yaitu Rusia dan China dan E3 atau Inggris, Prancis, dan Jerman.Di bagian lain dalam sambutannya, ia menunjuk pada pengumuman daftar akhir calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan presiden, seraya mengatakan, "Kemarin, saya mengirim surat kepada Pemimpin Revolusi Islam mengenai masalah peninjauan daftar calon yang memenuhi syarat, menanyakan kepadanya. untuk membantu dan mengambil tindakan jika dianggap perlu.(IT/TGM)