Biden ke Militer AS: Xi Jinping Percaya China Akan 'Memiliki Amerika' Sebelum 2030

US - China

IslamTimes - Pemerintah AS yang sedang berkuasa telah menyebut China sebagai ancaman dan saingan utamanya, mewakili bahaya terbesar bagi Amerika Serikat. Sejak pemerintahan Donald Trump sebelumnya, AS telah memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi yang signifikan terhadap China atas berbagai masalah, termasuk perdagangan dan pengembangan militer.

Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada anggota dinas militer negara itu bahwa pemimpin China Xi Jinping yakin bahwa China akan "memiliki Amerika" dalam 10-15 tahun mendatang.Berbicara di pangkalan bersama Langley-Eustis di Hampton, Virginia pada hari Jumat (28/5), presiden mengatakan bahwa AS berada dalam "pertempuran antara demokrasi dan otokrasi," saat dia mengulangi ingatannya tentang menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xi "daripada pemimpin dunia mana pun," karena itu adalah "pertemuan pribadi 24 jam dengannya hanya dengan seorang penerjemah; 17.000 mil bepergian bersamanya di China dan di sini. ""Dia sangat yakin bahwa China, sebelum tahun '30', akan memiliki Amerika karena otokrasi dapat membuat keputusan cepat," kata Biden.Namun, presiden melanjutkan untuk meyakinkan hadirin bahwa "Amerika itu unik."Sebelumnya pada hari itu, pemerintahan Biden mengusulkan rencana anggaran federal untuk tahun fiskal 2022. Berdasarkan proposal tersebut, sekitar $ 1,9 triliun didanai untuk memerangi "pengaruh" Iran, China, dan Rusia di sebagian besar Eropa dan Eurasia, dengan fokus yang kuat di Timur Tengah, sementara kontes eksistensial untuk AS tetap dengan China, menurut Gedung Putih.Dengan demikian, sekitar $ 155 juta akan digunakan untuk menjaga agar "Dana Pengaruh Maligna RRT" tetap beroperasi. Uang untuk melanjutkan program akan "mencegah agresi, pemaksaan, dan pengaruh buruk oleh aktor negara dan non-negara," menurut rencana tersebut.Amerika Serikat, antara lain, mencatat pertumbuhan kecepatan modernisasi dan produksi senjata baru di China, oleh karena itu, proposal anggaran pertahanan diperkirakan mencapai $ 715 miliar, termasuk modernisasi nuklir, yang mencakup pembuatan kapal selam baru dan pembom jarak jauh. , yang akan menerima $ 27,7 miliar, sementara $ 20,4 miliar lainnya akan dihabiskan untuk pertahanan rudal, seperti sistem berbasis laut, untuk meningkatkan dan mempertahankannya.Pemerintah juga mengusulkan untuk meningkatkan pembiayaan persenjataan hipersonik menjadi $ 238 juta, $ 52 juta naik dari tahun fiskal sebelumnya.Selain itu, anggaran pertahanan Biden tahun 2022 mencakup $ 5,1 miliar untuk Pacific Deterrence Initiative (PDI) militer AS yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.Investasi ini akan digunakan untuk menunjukkan komitmen AS untuk melestarikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, membangun kekuatan yang siap menanggapi agresi, dan memperkuat kemitraan dengan sekutu di kawasan, kata anggaran tersebut sesuai dengan visi strategis pemerintahan Biden.[IT/r]