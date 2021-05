Kepala IDF Tidak 'Menyesal Sedikitpun' atas Pemboman Gedung Media Gaza selain Merusak Citra Israel

Gaza media building bombed bi IDF

IslamTimes - Kepala Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Kohavi mengatakan dia tidak menyesal menyerang gedung yang menampung media internasional di Gaza, selain kemungkinan merusak citra global Israel, Channel 12 melaporkan pada hari Sabtu (20/5).

Pada 14 Mei, jet tempur Israel mengebom gedung 15 lantai di Gaza yang menampung kantor Al Jazeera dan Associated Press, empat hari menjadi eskalasi baru-baru ini. IDF menuduh Hamas yang bermarkas di Gaza menggunakan bangunan itu untuk tujuan intelijen militer. Zionis memberi staf waktu satu jam untuk mengungsi.Kepala IDF "secara pribadi" berbagi bahwa jurnalis Associated Press - entah mereka tahu atau tidak - menikmati kopi pagi bersama para operator Hamas di kafetaria di Menara Jala Gaza, tempat kantor lokal AP dan Al-Jazira. Sebelumnya, IDF mengatakan telah menerima informasi tentang intelijen militer Hamas yang diduga beroperasi di gedung tersebut untuk menargetkan senjata berpemandu IDF dengan elektronik canggih.Kohavi dilaporkan berkata, "Ini benar-benar hancur. Saya tidak menyesal.""Itu adalah panggilan yang tepat untuk merobohkan gedung itu [perumahan AP]", CoS Kochavi Zionis Israel dikutip oleh koresponden militer @ N12News @ndvori, dan bahwa dia akan menyerang lagi jika perlu menambahkan bahwa "Saya tidak menyesal." Di berbagai lantai di gedung yang sama, dia mengklaim,- Ronen Bergman (@ronenbergman) 29 Mei 2021Dalam pernyataan yang dibagikan oleh Times of Israel pada Sabtu malam, AP menepis cerita kopi pagi sebagai tipuan, mengatakan di sana "bahkan tidak ada kafetaria di gedung" dan menuntut penyelidikan independen dilakukan terhadap penghancuran kantor mereka."Klaim tak berdasar seperti itu membahayakan keselamatan jurnalis AP", kata pernyataan itu, menambahkan, "seperti yang telah kami katakan berulang kali, kami tidak memiliki indikasi kehadiran Hamas di gedung itu, kami juga tidak diperingatkan tentang kemungkinan kehadiran seperti itu sebelum serangan udara. Kami tidak tahu apa yang ditunjukkan oleh bukti Zionis Israel, dan kami ingin tahu. "Pengeboman tersebut memicu reaksi negatif dari organisasi internasional dan sejumlah negara. Menurut juru bicara PBB Stephane Dujarric, Sekretaris Jenderal "sangat terganggu melihat kehancuran gedung media".Organisasi non-pemerintah Reporters Without Borders meminta kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Fatou Bensouda untuk memasukkan serangan udara Israel di outlet media di Jalur Gaza dalam penyelidikannya. Pada bulan Maret, ICC mengumumkan penyelidikan kriminal atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk Gaza dan Tepi Barat, sejak 13 Juni 2014.Bukti yang mendukung kehadiran Hamas di Menara Jala belum dibagikan kepada publik oleh Israel. Amerika Serikat mengatakan menerima informasi yang mendukung klaim sekutunya di Timur Tengah, tetapi Washington tidak mau membagikan pandangannya tentang masalah tersebut.Menurut TOI, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu sebagai "target yang sangat sah."Hamas dan Zionis Israel menyetujui gencatan senjata yang dimediasi Mesir pada 20 Mei, menyusul kekerasan 11 hari yang menyebabkan kematian di kedua belah pihak. Jumlah warga Palestina yang tewas dalam serangan udara Israel telah mencapai 227 orang, termasuk 64 anak-anak, sekitar 1.948 luka-luka. Di Zionis Israel, 12 orang tewas dan sedikitnya 50 luka berat.Eskalasi baru-baru ini dipicu awal Mei oleh keputusan pengadilan Israel yang memihak pemukim Yahudi yang meminta penggusuran beberapa keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur, salah satu situs paling suci di dunia. Palestina berharap untuk menciptakan negara mereka di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Zionis Israel, di sisi lain, menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelumnya dan bahkan lebih menentang gagasan berbagi Yerusalem, yang dianggapnya sebagai ibu kota "abadi dan tak terpisahkan". [IT/r]