Demo Besar-besaran di Washington Anti-Kekejaman terhadap Palestina ketika Anggota Parlemen AS Mendukung Israel

Thousands of activists take part in a New York protest rally against Israeli atrocities in Palestine.jpg

IslamTimes - Lebih dari seratus kelompok pro-Palestina di seluruh AS telah mensponsori unjuk rasa protes besar lainnya di Washington DC melawan kampanye teror terbaru rezim Israel di Palestina ketika anggota parlemen Amerika yang hawkish memperkenalkan RUU lain yang menegaskan dukungan untuk entitas pendudukan Zionis.

Pawai protes besar-besaran pada hari Sabtu (29/5) - disponsori oleh kelompok-kelompok Islam, Palestina, Arab dan hak asasi manusia di Amerika Serikat - dimulai di Monumen Peringatan Lincoln dekat Departemen Luar Negeri dan akan ditutup di dekat Kongres AS, yang telah diblokir oleh pagar dan kawat berduri sejak serangan kekerasan 6 Januari di kompleks legislatif oleh pendukung pro-Trump.Unjuk rasa anti-Zionis Israel pada hari Sabtu (29/5) terjadi beberapa hari setelah serangan Zionis Israel terbaru terhadap penduduk Palestina di Jalur Gaza yang terkepung dan wilayah pendudukan lainnya diakhiri dengan gencatan senjata, dan mengikuti banyak protes serupa yang diadakan di seluruh AS dan bagian lain dunia yang mengutuk kekejaman berulang-ulang. rezim Israel yang disponsori AS.Unjuk rasa - dijuluki Pawai Nasional untuk Palestina - juga bertepatan dengan meningkatnya tekanan internasional terhadap serangan Zionis Israel yang terus-menerus terhadap warga sipil Palestina, terutama anak-anak, rumah sakit, rumah, sekolah, dan perpustakaan."Kami menyerukan komunitas kami dan semua orang yang cinta damai untuk melakukan Maret di Washington, DC untuk mengirim pesan bahwa rakyat Amerika tidak lagi terlibat dalam kejahatan perang oleh Zionis Israel," kata Oussama Jamal dari Dewan Organisasi Muslim Amerika Serikat (USCMO) , salah satu sponsor acara protes.Kader organisator yang berkembang yang dipimpin oleh Muslim dan organisasi progresif bersatu dalam Pawai Nasional bersejarah untuk Palestina ini. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet berkomentar pada hari Kamis bahwa dia tidak melihat bukti bahwa bangunan sipil di Gaza yang terkena serangan Israel digunakan untuk tujuan militer.“Dalam tiga minggu terakhir, orang-orang dari seluruh dunia telah menunjukkan solidaritas dan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk hak-hak rakyat Palestina. Dukungan teguh dari individu-individu di seluruh dunia telah mengirimkan pesan yang jelas kepada pemerintah Zionis Israel dan Amerika Serikat bahwa kekejaman dan pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, sama sekali tidak dapat diterima,” tambah Dr. Mohsin Ansari, Presiden Lingkaran Islam Amerika Utara (ICNA)."Kami melihat kemajuan yang meningkat dalam meningkatkan kesadaran bagi Kongres untuk mendukung solusi yang lebih baik guna melindungi hukum dan hak asasi manusia Palestina," tambah Nihad Awad dari Council on American-Islamic Relations (CAIR), sponsor lain dari unjuk rasa tersebut. "Pada saat yang sama kami telah menyaksikan keengganan terus menerus di Pemerintahan Biden untuk meminta pertanggungjawaban Zionis Israel atas kejahatan perangnya di Gaza atau menjunjung tinggi nilai-nilai Amerika dengan menuntut diakhirinya penggusuran warga Palestina di Yerusalem."Pawai protes adalah bagian dari kampanye #SanctionIsrael nasional baru yang menyerukan pemerintahan dan Kongres Biden pro-Zionis Israel untuk memberikan sanksi kepada rezim Israel dan berhenti memberikannya miliaran dolar pajak AS dan perangkat keras militer - seperti bom yang sama yang dilakukan oleh rezim hawkish hanya digunakan untuk melenyapkan seluruh keluarga Palestina di Jalur Gaza.Anggota parlemen AS Hawkish memperkenalkan RUU untuk menghukum pendukung PalestinaSementara Senator Republik Marco Rubio dari Florida, bersama dengan 15 anggota parlemen sayap kanan lainnya, memperkenalkan kembali undang-undang pada hari Jumat yang akan menjatuhkan sanksi pada individu dan entitas yang mendukung kelompok perlawanan Hamas yang berbasis di Gaza atau organisasi Palestina lainnya."RUU ini akan menjatuhkan sanksi terhadap individu, entitas, dan pemerintah asing yang memberikan dukungan kepada Hamas, Jihad Islam Palestina, dan kelompok teroris Palestina lainnya," siaran pers yang dikeluarkan oleh kantor Rubio menyatakan pada hari Jumat (28/5).RUU - berjudul Undang-Undang Pencegahan Dukungan Terorisme Internasional Palestina - juga mengharuskan presiden AS "untuk menyerahkan penilaian kepada Kongres mengenai apakah negara lain cukup melakukan untuk melawan penggalangan dana, pembiayaan, pencucian uang, dan bentuk dukungan lainnya" untuk Kelompok Palestina.Rubio, Wakil Ketua Komite Terpilih Senat untuk Intelijen dan anggota peringkat Komite Senat untuk Hubungan Luar Negeri, memimpin pengenalan kembali RUU tersebut, dengan alasan perlunya meminta pertanggungjawaban pendukung organisasi semacam itu setelah pertemuan antara pasukan rezim Israel dan kelompok perlawanan Palestina yang menyebabkan pembunuhan lebih dari 270 orang di Gaza dan Yerusalem (al-Quds), termasuk banyak wanita dan anak-anak. [IT/r]