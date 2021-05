Pentagon Memberitahu Kongres AS Harus Melatih Taiwan untuk Perang Gerilya Melawan China

Pentagon should train Taiwanese for guerrilla war against China

IslamTimes - Seorang calon ketua Pentagon telah mengusulkan dalam sidang konfirmasi bahwa AS harus melatih pasukan Taiwan dalam pertempuran gerilya jika pasukan China menyerbu pulau otonom itu.

Selama Perang Dingin, CIA membantu mengoordinasikan serangkaian pasukan diam-diam di negara-negara Eropa Barat yang berakar pada pejabat bekas pemerintahan fasis yang akan melakukan perang tidak teratur jika Uni Soviet menyerbu atau gerakan komunis berkuasa.Sekarang, nominasi Pentagon teratas telah menyarankan program serupa untuk Taiwan.Christopher Maier, yang dinominasikan oleh Presiden AS Joe Biden untuk menjadi asisten menteri pertahanan untuk operasi khusus dan konflik intensitas rendah, mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat pada hari Kamis (27/5) bahwa Pentagon "harus sangat mempertimbangkan" membantu pasukan Taiwan meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan peperangan tidak teratur."Saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kami pertimbangkan dengan kuat karena kami memikirkan persaingan di seluruh rentang kemampuan yang berbeda yang dapat kami terapkan, [pasukan operasi khusus] menjadi kontributor utama untuk itu," kata Maier, menurut Military.com. Outlet tersebut mencatat bahwa Senator Josh Hawley (R-MO) telah menyebutkan operasi khusus sebelumnya dalam sidang sebagai opsi di Taiwan, berdasarkan utilitas masa lalu mereka di negara-negara Baltik.Peperangan tidak teratur, atau perang gerilya, dapat mencakup apa saja mulai dari taktik penyergapan hingga terorisme dan pembunuhan oleh tentara yang dapat berbaur dengan penduduk sipil. Maier menyarankan untuk menggunakan strategi di Taiwan tampaknya menjadi konsesi bahwa China akan segera menghancurkan pemerintah Taiwan, karena perang yang tidak teratur hampir selalu dilakukan oleh aktor non-negara melawan militer negara, dan bahwa perjuangan akan menjadi satu untuk hati dan pikiran rakyat Taiwan.Hubungan Washington dengan pemerintah Taiwan bersifat informal, tetapi diakui secara terbuka. Namun, ketika AS mengirim pasukan ke Taiwan, seperti Marinir AS yang tiba untuk melatih rekan Taiwan mereka selama empat minggu November lalu, mereka biasanya mencoba untuk tetap diam tentang hal itu atau menyangkal laporan tersebut.Maier sangat prihatin tentang kemungkinan invasi amfibi Tiongkok. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat telah memperluas pasukan amfibi dalam beberapa tahun terakhir, membangun dermaga platform pendaratan dan jalur baru kapal pendarat amfibi.Pada bulan April, PLAN menugaskan kapal serbu amfibi pertamanya, helikopter pendarat Type 075 berlabuh di Hainan, yang seukuran kapal induk era Perang Dunia II. Sementara korps marinirnya tetap kecil meskipun ada ekspansi baru-baru ini, Beijing dilaporkan memiliki rencana untuk meningkatkannya menjadi lebih dari 100.000 marinir, menurut Institut Angkatan Laut AS. [IT/r]