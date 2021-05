Khatibzadeh: Pembicaraan JCPOA yang Sedang Berlangsung di Wina Bisa Menjadi Babak Final

Saeed Khatibzadeh- Iranian Foreign Ministry Spokesman.jpg

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan negosiasi saat ini di Wina tentang kebangkitan kesepakatan nuklir 2015 bisa menjadi putaran terakhir pembicaraan jika masalah utama yang luar biasa ditangani.

Berbicara pada konferensi pers pada hari Senin (31/5), Said Khatibzadeh mengatakan penyelesaian masalah utama dapat mengubah pembicaraan Wina yang sedang berlangsung menjadi putaran terakhir negosiasi.“Seseorang tidak boleh terburu-buru untuk babak final,” tambahnya. Juru bicara juga mencatat bahwa negosiasi JCPOA telah mencapai kemajuan dalam tiga kelompok kerja yang menangani masalah nuklir, pencabutan sanksi, dan pengaturan implementasi JCPOA, menambahkan bahwa pembicaraan telah mencapai tahap "penyelesaian masalah utama."Iran mendesak pembicaraan JCPOA di Wina dengan cermat, katanya. Agar negosiasi membuahkan hasil, semua sanksi terkait JCPOA dan sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan Trump harus dicabut dengan cara yang dapat diverifikasi, Khatibzadeh menggarisbawahi.Putaran terakhir negosiasi JCPOA yang dimulai pada 6 April membahas potensi revitalisasi kesepakatan nuklir dan kemungkinan AS akan kembali ke sana. AS meninggalkan JCPOA pada 2018 dan memulihkan sanksi ekonomi yang telah dicabut oleh perjanjian itu.Tehran membalas dengan langkah-langkah perbaikan nuklir yang berhak diambil berdasarkan Paragraf 36 JCPOA.[IT/r]