'Iran Menentang Campur Tangan Dalam Urusan Internal Negara-negara'

Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan kembali ketidaksetujuan Iran dengan campur tangan kekuatan dunia dalam urusan internal negara lain.Mojtaba Zonnour membuat pernyataan dalam webinar bersama dengan Andrei Savinich, ketua Komite Urusan Internasional Dewan Perwakilan Rakyat Belarusia dan Juru Bicara Komisi Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Abolfazl Amouei, pada Selasa.Zonnour mengacu pada latar belakang hubungan persahabatan antara kedua negara di berbagai bidang dan mengatakan: "Pembangunan dan penguatan hubungan persahabatan antara kedua negara di semua bidang sedang dipertimbangkan dan diupayakan oleh Republik Islam Iran."Dia juga menyuarakan dukungan Parlemen Iran untuk perluasan hubungan dengan Belarus.Mengkritik kebijakan kolonial AS dari sistem kekuatan arogan, dia berkata: "Republik Islam Iran sangat menentang campur tangan kekuatan dunia dalam urusan internal negara lain."Dia mencatat bahwa Iran sangat dikutuk oleh para pemimpin AS dan tekanan, sanksi, dan campur tangan sekutu Barat mereka dalam urusan internal Republik Belarus, dan pengabaian mereka terhadap kemerdekaan Belarusia.Pejabat Iran menambahkan bahwa dengan bersatu, negara-negara dunia dapat melawan perilaku dan pengaruh negatif Barat.Dia mencatat bahwa anggota parlemen kedua negara harus memainkan peran yang efektif dalam memperkuat kerja sama dan membantu pemerintah dalam menghilangkan hambatan untuk pengembangan hubungan timbal balik.Amouei, pada gilirannya, mengatakan bahwa mengidentifikasi berbagai bidang kerja sama dan membantu menghilangkan hambatan yang ada adalah salah satu langkah yang harus dilakukan oleh kelompok persahabatan parlemen kedua negara.Dia menambahkan bahwa: "AS dan beberapa negara Barat berusaha melindungi kekuatan mereka yang menurun, dan alat mereka adalah sanksi, tekanan, dan campur tangan terus-menerus dalam politik dan urusan internal negara-negara merdeka di dunia.""Persatuan di antara Iran, Belarusia, dan penentang hegemoni Barat lainnya di dunia merupakan faktor penting dalam kegagalan konspirasi yang diciptakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya."(IT/TGM)