PBB: Drone Otonom Militer Digunakan dalam Pertempuran

Islam Times - Drone otonom tingkat militer dapat terbang sendiri ke lokasi tertentu, memilih target mereka sendiri dan membunuh tanpa bantuan operator manusia jarak jauh. Senjata semacam itu diketahui sedang dalam pengembangan, tetapi sampai saat ini tidak ada laporan kasus drone otonom yang membunuh para pejuang di medan perang. Sekarang, sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pertempuran Maret 2020 dalam konflik militer di Libya mengatakan pesawat tak berawak semacam itu, yang dikenal sebagai sistem senjata otonom mematikan – atau LAWS – telah memulai debutnya di masa perang. Namun laporan itu tidak mengatakan secara eksplisit bahwa LAWS telah membunuh siapa.



"Jika ada orang yang terbunuh dalam serangan otonom, itu kemungkinan akan mewakili kasus bersejarah pertama yang diketahui tentang senjata otonom berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk membunuh," tulis Zachary Kallenborn dalam Bulletin of the Atomic Scientists sebagaimana dilansir situs NPR hari Selasa.



Serangan itu terjadi selama pertempuran antara Pemerintah Kesepakatan Nasional yang diakui PBB dan pasukan yang bersekutu dengan Jenderal Khalifa Haftar, menurut laporan Panel Ahli PBB untuk Libya.



"Konvoi logistik dan pasukan mundur [pasukan yang berafiliasi dengan Haftar] diburu dan diserang dari jarak jauh oleh kendaraan udara tempur tak berawak atau sistem senjata otonom mematikan seperti STM Kargu-2 … dan amunisi berkeliaran lainnya,” tulis panel tersebut.



Kargu-2 adalah pesawat tak berawak serang yang dibuat oleh perusahaan Turki STM yang dapat dioperasikan baik secara otonom maupun manual dan dimaksudkan untuk menggunakan "machine learning (pembelajaran mesin)" dan "real-time image processing (pemrosesan gambar waktu nyata)" terhadap targetnya.



Laporan PBB melanjutkan, "Sistem senjata otonom mematikan diprogram untuk menyerang target tanpa memerlukan konektivitas data antara operator dan amunisi: pada dasarnya, kemampuan 'tembak, lupakan, dan temukan' yang sebenarnya."



"Tembak, lupakan dan temukan" mengacu pada senjata yang sekali ditembakkan dapat mengarahkan dirinya sendiri ke sasarannya.



Gagasan tentang "robot pembunuh" telah berpindah dari fantasi ke kenyataan



Peperangan drone sendiri bukanlah hal baru. Selama bertahun-tahun, pasukan militer dan kelompok pemberontak telah menggunakan pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh untuk melakukan pengintaian, menargetkan infrastruktur, dan menyerang orang. AS khususnya telah menggunakan drone secara ekstensif untuk membunuh militan dan menghancurkan target fisik.



Azerbaijan menggunakan drone bersenjata untuk mendapatkan keuntungan besar atas Armenia dalam pertempuran baru-baru ini untuk menguasai wilayah Nagorno-Karabakh. Baru bulan lalu, Pasukan Pertahanan Israel dilaporkan menggunakan pesawat tak berawak untuk menjatuhkan gas air mata ke pengunjuk rasa di Tepi Barat yang diduduki, sementara Hamas meluncurkan amunisi yang berkeliaran - yang disebut pesawat tak berawak kamikaze - ke Israel.



Apa yang baru tentang insiden di Libya, jika dikonfirmasi, adalah bahwa drone yang digunakan memiliki kapasitas untuk beroperasi secara mandiri, yang berarti tidak ada manusia yang mengendalikannya, pada dasarnya adalah "robot pembunuh", yang sebelumnya merupakan fiksi ilmiah.



Tidak semua di dunia keamanan peduli.



"Harus saya akui, saya masih belum jelas mengapa berita ini mendapat begitu banyak daya tarik," tulis Ulrike Franke, seorang rekan kebijakan senior di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, di Twitter.



Franke mencatat bahwa amunisi yang berkeliaran telah digunakan dalam pertempuran untuk "sementara" dan mempertanyakan apakah senjata otonom yang digunakan di Libya benar-benar menyebabkan korban.



Jack McDonald, dosen studi perang di King's College London, mencatat bahwa laporan PBB tidak menjelaskan apakah Kargu-2 beroperasi secara mandiri atau manual pada saat serangan.



Sementara insiden ini mungkin atau mungkin tidak mewakili pembunuhan medan perang pertama oleh drone otonom, gagasan senjata semacam itu meresahkan banyak orang.



Sebuah survei global yang dilakukan oleh Kampanye untuk Menghentikan Robot Pembunuh tahun lalu menemukan bahwa mayoritas responden (62%) mengatakan mereka menentang penggunaan sistem senjata otonom yang mematikan.[IT/AR]