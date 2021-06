Pangkalan Militer AS Terbesar di Afghanistan Akan Diserahkan ke Pasukan Afghanistan

US soldiers board a military plane as they leave Afghanistan, at the US base in Bagram north of Kabul.jpg

IslamTimes - Pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Afghanistan, pangkalan udara Bagram, akan diserahkan kepada pasukan keamanan Afghanistan, lapor penyiar Afghanistan 1TV pada hari Selasa (1/6), mengutip seorang juru bicara militer AS yang tidak disebutkan namanya.

Washington telah berjanji akan menyelesaikan penarikan pasukannya dari Afghanistan pada 11 September.Menurut laporan media, beberapa pangkalan AS, helikopter, kendaraan militer, dan senjata akan diserahkan kepada tentara Afghanistan.Seperti dilansir New York Times, puluhan pos dan pangkalan milik Tentara Nasional Afghanistan telah diserahkan kepada Taliban pada bulan lalu.Langkah untuk menarik pasukan itu dilakukan menjelang peringatan 20 tahun perang di Afghanistan.Tahun lalu, mantan Presiden AS Donald Trump menandatangani perjanjian damai dengan Taliban, di mana kelompok itu berjanji untuk mencegah negara itu berubah menjadi basis Al-Qaeda dan untuk terlibat dalam negosiasi dengan Kabul sebagai imbalan keluarnya militer AS.Penarikan itu awalnya akan selesai pada 1 Mei tetapi pemerintahan Biden melanggar tenggat waktu tanpa menegosiasikan tanggal baru dengan Taliban.Sebaliknya, Washington menetapkan tanggal baru secara sepihak, meskipun ada kritik dari kelompok tersebut.[IT/r]