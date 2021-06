Netanyahu Berjanji 'Tidak Akan Mengizinkan Nuklir Iran,' Bahkan Dengan Mengorbankan 'Gesekan Israel Dengan AS'

Benjamin Netanyahu- Israeli Prime Minister -.jpg

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden telah berjanji akan kembali ke Kesepakatan Nuklir Iran tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan "tidak boleh ada kembali ke perjanjian nuklir sebelumnya."

Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia yakin tidak ada ancaman yang lebih besar bagi negara itu daripada "ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh upaya Zionis Iran untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir," lapor Haaretz.“Apakah itu mengancam kita secara langsung dengan pemusnahan sebagai negara kecil dan terkonsentrasi dengan senjata atom, atau mengancam kita dengan puluhan ribu rudal yang didukung dengan ancaman pencegahan nuklir, itu adalah ancaman yang mengancam kelangsungan usaha Zionis, dan kita harus berjuang melawan ancaman ini tanpa akhir,” kata Netanyahu.Berbicara pada upacara untuk kepala Mossad yang akan datang, David Barnea pada hari Selasa (1/6), Netanyahu melangkah lebih jauh dengan mengakui bahwa dia lebih suka berselisih dengan Amerika Serikat daripada melihat "Iran yang bersenjata nuklir."“Saya telah mengatakan ini kepada teman saya selama 40 tahun, [Presiden AS] Joe Biden, dan saya berkata kepadanya, 'Dengan atau tanpa kesepakatan, kami akan terus melakukan segala daya kami untuk menggagalkan persenjataan Iran dengan senjata nuklir,'” kata Netanyahu.Mengacu pada negosiasi Wina yang sedang berlangsung yang bertujuan untuk memulihkan perjanjian JCPOA, atau dikenal sebagai Kesepakatan Nuklir Iran, ke bentuk aslinya, yang diikrarkan Biden setelah menjabat, Netanyahu menambahkan: “Jika kita perlu memilih – saya harap ini tidak akan terjadi – antara gesekan dengan teman baik kita AS dan menghilangkan ancaman eksistensial – menghilangkan ancaman eksistensial akan menang.”Dia menekankan bahwa Zionis Israel harus "melakukan segalanya, maksud saya segalanya, untuk memastikan bahwa Iran tidak memperoleh senjata nuklir dalam keadaan apa pun."PM Zionis Israel juga menyerukan operasi rahasia terhadap Iran untuk dilanjutkan.Menanggapi pernyataan Netanyahu, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan bahwa sementara "Iran merupakan ancaman bagi stabilitas regional dan perdamaian dunia," setiap "ketidaksepakatan [antara Zionis Israel dan AS] akan diselesaikan dengan menggunakan dialog pribadi langsung dan bukan dengan provokasi, yang mungkin mengganggu keamanan Zionis Israel."Netanyahu telah terbuka tentang niatnya untuk menggagalkan Washington bergabung kembali dengan perjanjian JCPOA – salah satu janji kebijakan luar negeri utama Joe Biden.“Seharusnya tidak ada kembalinya perjanjian nuklir Iran tahun 2015 – kesepakatan yang cacat pada dasarnya,” kata Netanyahu sebelumnya.Wina telah menjadi tuan rumah putaran kelima negosiasi JCPOA dengan Iran dalam upaya untuk mengembalikan perjanjian ke bentuk aslinya.Setelah putaran keempat negosiasi berakhir pada pertengahan Mei, kedua pihak menyatakan optimisme hati-hati bahwa kesepakatan hampir tercapai.Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan para pihak sepakat untuk mengadakan konsultasi ahli dan teknis, serta menyusun perjanjian.Tiga kelompok kerja telah dibuat; dua bekerja untuk mencabut sanksi AS dan masalah nuklir, sementara yang ketiga mencari urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kesepakatan nuklir.JCPOA, yang disepakati pada 2015, secara sepihak ditinggalkan oleh Washington pada 2018, dengan AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Tehran.Iran menyatakan bahwa program nuklirnya tetap damai dan tidak berniat untuk memproduksi senjata nuklir. Namun, setelah mantan Presiden Donald Trump mengabaikan kesepakatan itu, Tehran mengumumkan bahwa mereka akan menangguhkan kepatuhannya terhadap JCPOA.Tehran secara bertahap mulai memperkaya uranium hingga 20 persen, melampaui level 3,67 persen yang ditetapkan dalam perjanjian.Menurut IAEA, stok uranium yang diperkaya Iran diperkirakan sekitar 3,241 kg per 22 Mei. Ini jauh melebihi batas 202,8 kg yang ditetapkan oleh JCPOA.[IT/R]