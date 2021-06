Kementerian Luar Negeri China: AS Memata-matai di Seluruh Dunia Tidak Dapat Diterima

Wang Wenbin - Foreign ministry spokesman.jpeg

IslamTimes - China mengatakan itu pasti “tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi” bahwa AS memata-matai para pemimpin sekutu Eropa dan lainnya di seluruh dunia, menekankan bahwa Washington harus dibawa ke pengadilan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pada hari Kamis (3/6) bahwa AS telah menjadi juara memata-matai negara lain, termasuk sekutunya sendiri, dan bahwa dunia pantas mendapatkan penjelasan yang bertanggung jawab.“AS memata-matai sekutunya tidak dapat diterima, apalagi tindakan berani menyadap seluruh dunia yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Amerika Serikat selalu diakui sebagai pencurian rahasia nomor satu di dunia dengan berbagai metode termasuk mensimulasikan sinyal stasiun pangkalan untuk menyadap dan mencuri data dari ponsel, manuver aplikasi seluler, meretas ke server cloud, dan bahkan menyadap kabel serat optik bawah laut,” kata Wang.Komentarnya muncul setelah penyiar publik Denmark Danmarks Radio (DR) dalam sebuah laporan investigasi mengatakan pada hari Minggu (30/5) bahwa jaringan mata-mata AS yang terkenal, Badan Keamanan Nasional (NSA), telah berkolusi dengan unit intelijen militer Denmark, FE, untuk mengintai politisi senior Eropa, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel.Laporan tersebut menambahkan bahwa FE telah memberikan akses internet terbuka kepada NSA untuk memata-matai pesan teks SMS, panggilan telepon, dan lalu lintas internet, termasuk pencarian, obrolan, dan layanan pesan politisi Eropa.Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta banyak pemimpin lainnya, saat ini mendesak Kopenhagen untuk penjelasan segera.Mereka telah menekankan bahwa perilaku seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. AS “juga telah menyadap sekitar 100 kedutaan dan konsulat di negara lain untuk mencuri rahasia.Pengungkapan media baru-baru ini tentang penyadapan Amerika Serikat pada sekutu Eropanya hanyalah puncak gunung es dari jaringan pembocor rahasia global besar negara itu, dan AS berutang penjelasan kepada komunitas internasional,” kata Wang lebih lanjut.Juru bicara kementerian luar negeri China juga mengecam Washington karena intimidasi dan sifat munafiknya. “Pada waktu yang lama, AS mengandalkan keunggulan teknologinya untuk melakukan penyadapan dan penyadapan skala besar tanpa pandang bulu; sementara di sisi lain, dia dengan ceroboh menindas perusahaan-perusahaan non-AS yang beroperasi secara legal dengan dalih apa yang disebut keamanan nasional. Standar ganda seperti itu telah sepenuhnya mengekspos kemunafikan dan sifat intimidasi hegemoniknya,” kata Wang.“AS harus segera menghentikan perilaku jahat melakukan penyadapan dan memata-matai secara besar-besaran dan tanpa pandang bulu di negara lain, dan mengakhiri tindakan jahat untuk menindak perusahaan non-AS atas nama konsep keamanan nasional yang membentang. Amerika Serikat harus mengembalikan keadilan dunia,” tambah Wang.Dia juga mengatakan bahwa apa yang disebut Program Jaringan Bersih yang diajukan oleh AS hanyalah gerakan untuk memperkuat monopolinya di bidang teknologi tinggi, membuka jalan bagi "tindakan pencurian rahasia" -nya.Norwegia panggil pejabat tinggi kedutaan AS Pada hari Kamis (3/6), kementerian luar negeri Norwegia mengatakan telah memanggil kuasa usaha AS, Richard Riley, pejabat tinggi kedutaan Amerika di negara Skandinavia, untuk mengajukan protes resmi.Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg mengkonfirmasi bahwa kedutaan AS di Oslo "dipanggil" atas masalah ini.“Kementerian pertahanan mengadakan pertemuan dengan kedutaan AS di Oslo hari ini di mana kami menjelaskan bahwa memata-matai sekutu tidak dapat diterima dan tidak perlu,” kata Menteri Pertahanan Norwegia Frank Bakke-Jensen secara terpisah di Twitter.Penyelidikan internal di Badan Intelijen Pertahanan Denmark pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 menyusul kekhawatiran atas kebocoran yang diungkapkan oleh mantan perwira NSA Edward Snowden tahun sebelumnya yang mengungkapkan operasi pengawasan besar-besaran badan mata-mata di seluruh AS dan di seluruh dunia.Upaya mata-mata AS berlangsung selama dan setelah peristiwa Snowden 2013, yang meletus ketika dia mengungkap ribuan dokumen rahasia yang mengungkap operasi pengawasan raksasa AS yang dilakukan menyusul serangan teror 11 September 2001 yang sangat mencurigakan di New York dan dekat Washington DC.[IT/r]