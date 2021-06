Biden Memblokir 59 Perusahaan China dalam Amandemen Trump yang Diubah

Joe Biden (AFP).

Islam Times - Presiden Joe Biden pada hari Kamis menandatangani perintah yang mengamandemen larangan investasi AS di perusahaan-perusahaan China yang dimulai di era Trump.

Dalam perintah tersebut, tercantum list yang memuat nama 59 perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer China atau dalam industri pengawasan, termasuk Huawei Technologies Co. dan tiga perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu.Larangan investasi baru akan berlaku pada 2 Agustus pukul 12:01 waktu New York, menurut pejabat pemerintah yang memberi pengarahan kepada wartawan dengan syarat anonim.Perintah Biden sebagian besar merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dikeluarkan mantan Presiden Donald Trump, yang ditentang di pengadilan dan membingungkan investor mengenai sejauh mana jangkauannya ke anak perusahaan dari perusahaan yang diblokir.Posisi Biden atas perintah Trump telah diawasi ketat oleh Wall Street dan Capitol Hill, di mana anggota parlemen dari kedua belah pihak telah menyerukan sikap yang kuat terhadap China atas berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga hak asasi manusia.Banyak perusahaan dalam urutan Biden sudah ada dalam daftar pemerintahan Trump, termasuk telekomunikasi terbesar di negara itu: China Mobile Communications Group Co., China Unicom Ltd. dan China Telecommunications Corp.Di antara perusahaan pertahanan dalam daftar Biden adalah Aviation Industry Corp. of China, Ltd., yang merupakan salah satu raksasa militer China paling terkenal; China North Industries Group Corp.; China Aerospace Science and Industry Corporation Ltd.; dan China Shipbuilding Industry Co.List Biden juga termasuk Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., pengembang kamera pengintai dan teknologi pengenalan wajah yang telah membantu pihak berwenang China meluncurkan inisiatif "kota aman" di Xinjiang, tempat etnis Uyghur.Perusahaan dalam list Biden yang tidak tercakup dalam larangan awal Trump termasuk Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. dan Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co.Departemen Keuangan AS merilis panduan tentang hukuman pada Kamis malam. Departemen Keuangan akan memperbarui daftar tersebut secara bergulir, kata salah satu pejabat.Di bawah perintah Biden, larangan investasi akan berlaku untuk anak perusahaan hanya jika mereka terdaftar di Kantor Pengawasan Aset Asing. Perintah yang diubah mengklarifikasi bahwa tindakan itu tidak akan lagi berlaku untuk perusahaan yang namanya sangat cocok dengan entitas yang terdaftar, kata pejabat administrasi Biden.Daftar OFAC akan dikoordinasikan dengan departemen Negara dan Pertahanan. Pentagon, yang diminta oleh Kongres untuk menyimpan daftar perusahaan yang terkait dengan militer China, diperkirakan akan merilis nama perusahaan tambahan pada hari Kamis. Beberapa perusahaan akan terdaftar oleh Pentagon dan OFAC, kata para pejabat.Amandemen perintah Trump datang setelah dua perusahaan China berhasil menantangnya di pengadilan AS. Tim Biden mengatakan revisi diperlukan untuk memastikan itu sah secara hukum dan berkelanjutan dalam jangka panjang.[IT/AR]