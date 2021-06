Pemerintah: China dan AS Melanjutkan Kontak Normal Perdagangan

China US.jpg

IslamTimes - China dan Amerika Serikat telah memulai kembali kontak normal pada perdagangan dan ekonomi dengan maksud untuk menyelesaikan perbedaan, Kementerian Perdagangan China mengatakan pada hari Kamis (3/6).

Selama seminggu terakhir, Wakil Perdana Menteri China Liu He melakukan panggilan virtual dengan Perwakilan Dagang AS Katherine Tai dan Menteri Keuangan Janet Yellen.Menurut juru bicara kementerian Gao Feng, itu adalah awal yang sukses dari dialog. "China dan Amerika Serikat telah memulai kembali kontak normal pada masalah perdagangan dan ekonomi," pejabat itu menyimpulkan.Gao menambahkan bahwa selama negosiasi, kedua pihak berkomitmen pada prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menghormati, dan bertukar pandangan tentang hubungan ekonomi bilateral, situasi ekonomi makro dan politik.Negara-negara sepakat untuk mengikuti pendekatan pragmatis untuk menyelesaikan masalah.Setelah berbulan-bulan diskusi pada Januari 2020, AS dan China menandatangani bagian pertama dari perjanjian perdagangan di mana Washington mempertahankan tarif 25% untuk barang-barang China senilai sekitar $250 miliar, serta pungutan 7,5% untuk barang senilai $120 miliar.China, pada gilirannya, berkomitmen untuk membeli setidaknya $200 miliar lebih banyak barang dan jasa Amerika selama dua tahun ke depan.Kesepakatan itu dibuat di bawah pemerintahan Trump, yang berusaha membawa ketidakseimbangan dalam perdagangan dengan China ke jumlah yang "adil".[IT/r]