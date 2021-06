Dekan FKM Universitas Brown: AS Dapat dan Harus Memvaksin Setiap Petugas Kesehatan di Dunia

Petugas kesehatan di Argentina (Time).

Islam Times - Seorang dekan di Fakultas Kesehetan Masyarakat Universitas Brown AS mengatakan negaranya dapat dan harus menvaksin setiap petugas kesehatan di dunia dengan tiga alasan.

Dalam artikel yang dimuat di Time hari Jumat, DR. Ashish K. Jha, M.D, MPH menulis bahwa Amerika Serikat tampaknya hampir mengendalikan pandemi yang telah menewaskan 600.000 orang Amerika, sementara di sebagian besar belahan dunia lainnya, pandemi terus mengamuk.Dengan pasokan vaksin AS jauh melebihi kebutuhan domestik, papar Ashish, AS mengumumkan tentang distribusi global besar pertama dari dosis vaksin Amerika. Tapi ada miliaran orang yang rentan di seluruh dunia, dan pada tingkat vaksinasi saat ini, banyak yang harus menunggu lama untuk mendapatkan suntikan.Petugas kesehatan di seluruh dunia tidak boleh dibiarkan menunggu, tegas Ashish. Sebagai intervensi vaksinasi global besar pertama, AS harus bertujuan untuk memvaksinasi pekerja perawatan kesehatan dunia, segera mengekspor dosis baik ke fasilitas COVAX-WHO dan, melalui kemitraan bilateral ke negara lain.Ada alasan moral, kemanusiaan dan praktis untuk berfokus pada petugas kesehatan, jelas Ashish.Para pekerja ini sangat rentan terhadap infeksi, terutama selama lonjakan virus; tidak seperti kebanyakan pekerjaan lain, hanya sedikit yang dapat dilakukan para pekerja ini untuk mengurangi paparan mereka terhadap orang yang secara aktif sakit COVID-19. Faktanya, sementara pekerja garis depan lainnya menghadapi risiko, petugas kesehatan menghabiskan seluruh hari mereka dengan pasien dengan penyakit ini. Dengan terbatasnya APD berkualitas tinggi dan diagnostik cepat, para pekerja ini menghadapi beberapa risiko tertinggi untuk terinfeksi, sakit, dan meninggal. Di seluruh dunia, lebih dari 115.000 petugas kesehatan telah meninggal karena COVID-19 dan jutaan orang sakit karena penyakit tersebut.Ketika petugas kesehatan jatuh sakit dan meninggal, sistem kesehatan akan rusak, merusak kemampuan untuk mengobati tidak hanya COVID-19 tetapi penyakit apa pun, secara dramatis meningkatkan hasil buruk bagi semua orang, termasuk anak-anak. Kesehatan setiap orang tergantung pada kemampuan petugas kesehatan untuk melakukan pekerjaan mereka. Begitu sistem kesehatan menjadi tegang karena kurangnya petugas kesehatan, kemampuan sistem untuk melakukan hal-hal mendasar (seperti merawat orang-orang dengan kondisi umum, membantu wanita melahirkan, atau mengelola kondisi kronis pasien) mulai runtuh. Penderitaan setiap orang meningkat secara eksponensial, bukan hanya mereka yang terinfeksi COVID-19.Dan ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh infeksi COVID-19 pada petugas kesehatan memiliki implikasi jangka panjang. Wabah Ebola di Afrika Barat menuntut biaya yang mengerikan pada tenaga kerja perawatan kesehatan, merusak kesehatan orang-orang selama satu generasi. Memang, ketika hal-hal lain kekurangan pasokan dalam perawatan kesehatan, seperti obat-obatan atau oksigen, mereka dapat diisi ulang dengan relatif cepat. Hilangnya pekerja perawatan kesehatan membutuhkan satu generasi atau bahkan lebih lama untuk diisi kembali. Biaya pada masyarakat dalam hal kesehatan yang buruk akan berlangsung selama beberapa dekade.Petugas kesehatan adalah kelompok yang dapat divaksinasi oleh AS sendiri dalam beberapa minggu mendatang, jika tidak berbulan-bulan. Bank Dunia secara konservatif memperkirakan bahwa ada 50 juta pekerja perawatan kesehatan di dunia, sementara WHO menghitung jutaan lebih. Banyak dari mereka telah divaksin (seperti di AS, Inggris dan Israel) dan yang lainnya akan segera (seperti di Uni Eropa, Rusia dan Cina). Ini kemungkinan membuat 30-40 juta pekerja perawatan kesehatan di luar negara-negara ini rentan. AS memiliki lebih dari cukup vaksin untuk segera mengimunisasi kelompok ini. Dan tidak seperti kelompok berisiko tinggi lainnya, di mana ada beberapa ketidaksepakatan tentang siapa sebenarnya yang berisiko tinggi, petugas kesehatan garis depan relatif mudah diidentifikasi, memungkinkan kita untuk bergerak secara efisien.AS harus mengumumkan bahwa setiap petugas kesehatan di dunia akan mendapatkan suntikan pertama mereka dalam bulan depan. Untuk negara-negara di mana AS memiliki hubungan yang kuat, AS dapat bekerja sama dengan kementerian kesehatan mereka untuk mengidentifikasi dan memvaksinasi petugas kesehatan garis depan. Untuk yang lain, AS bisa bekerja sama dengan WHO dan fasilitasCOVAX. WHO telah memprioritaskan pekerja perawatan kesehatan dalam pendekatan publiknya, meskipun mereka sering menyamakan mereka dengan kelompok berisiko tinggi lainnya, yang menggelembungkan jumlah orang yang memenuhi syarat menjadi lebih dari 1 miliar.Kuncinya, lanjut Ashish, adalah fokus pada petugas kesehatan garis depan dan bekerja dengan WHO agar vaksin didistribusikan ke tangan petugas kesehatan.Menurut master di bidang Kesehatan Masyarakat itu, AS memiliki cukup cadangan. AS memperoleh sekitar 20 juta dosis vaksin setiap minggu dari kontraknya – dan hanya menggunakan sekitar 10 juta. Lebih penting lagi, ia memiliki 72 juta dosis yang sudah didistribusikan ke negara bagian. AS akan dengan mudah memiliki 100 juta dosis lebih banyak daripada yang dapat digunakan pada akhir Juni. Jika dosis vaksin mulai dikirim sekarang, tidak seorang pun orang Amerika akan kehilangan dosisnya.Ashish menegaskan bahwa waktu sangat penting di sini karena varian Covid-19 menyebar dan menginfeksi petugas kesehatan di seluruh dunia. Biaya bagi para pekerja ini sangat besar, dan biaya bagi masyarakat tersebut bahkan lebih tinggi. Amerika Serikat memiliki kapasitas untuk mengubah dinamika infeksi tanpa membahayakan pemulihannya sendiri. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah AS memilikidanuntuk menunjukkan kepemimpinan global semacam ini? tanya Ashish. [IT/AR]