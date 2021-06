Direktur FBI Melihat 'Kesamaan' antara Ancaman Ransomware dan 9/11

Bos FBI (The Guardian).

Islam Times - Direktur badan intelijen AS mengatakan ada kesamaan antara ancaman ransomware dan insiden 9/11 yang merubuhkan menara kembar WTC 20 tahun silam, hingga pemerintah harus segera bertindak untuk menghadapinya.

Ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses ke sistem komputer hingga sejumlah uang dibayarkan.FBI telah membandingkan serangkaian serangan cyber baru-baru ini terhadap pemerintah AS dan entitas perusahaan dengan kesulitan pertahanan yang ditimbulkan oleh serangan teroris 9/11.Christopher Wray, direktur FBI, juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki sekitar 100 jenis ransomware."Skala masalah ini adalah salah satu yang menurut saya harus dihadapi negara ini," katanya seperti dilansir The Guardian hari Jumat."Ada banyak kesamaan, ada banyak kepentingan, dan banyak fokus kami pada gangguan dan pencegahan," tambahnya.Menurut Wray, ada tanggung jawab bersama, tidak hanya di seluruh lembaga pemerintah tetapi di seluruh sektor swasta dan bahkan rata-rata orang Amerika.Komentar Wray muncul setelah dua serangan ransomware besar baru-baru ini, yang menargetkan industri pengolahan daging dan minyak dan gas AS, menghentikan operasi mereka untuk sementara waktu. Serangan siber juga telah dilakukan pada beberapa sistem online pemerintah daerah.JBS, yang memasok lebih dari 20% dari semua daging sapi di Amerika, mengungkapkan bahwa semua pabrik daging sapi AS-nya terpaksa offline pada Minggu lalu karena serangan ransomware.Colonial Pipeline, yang mengoperasikan pipa bahan bakar terbesar AS, juga mengkonfirmasi pada 19 Mei bahwa mereka membayar $4,4 juta kepada sekelompok peretas yang melanggar sistem komputernya dua minggu sebelumnya.Pejabat perusahaan mengatakan mereka menghentikan pipa untuk mencegah ransomware berpotensi menyebar ke kontrol operasionalnya. Penghentian hampir seminggu ini mendorong beberapa pembelian panik dan kekurangan gas di stasiun pengisian bahan bakar, membuat harga naik.Sementara serangan terhadap bisnis gas, minyak dan daging adalah yang paling terkenal akhir-akhir ini, Wray mengatakan mereka terdiri dari sebagian kecil dari varian ransomware yang sekarang sedang diselidiki oleh otoritas federal. Masing-masing dari 100 jenis ransomware telah memengaruhi sekitar 12 hingga 100 target.Pemerintahan Biden telah melakukan kontak dengan Rusia tentang serangan siber JBS. "JBS memberi tahu pemerintah bahwa permintaan tebusan datang dari organisasi kriminal yang kemungkinan berbasis di Rusia. Gedung Putih terlibat langsung dengan pemerintah Rusia dalam masalah ini dan menyampaikan pesan bahwa negara-negara yang bertanggung jawab tidak menampung penjahat ransomware," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.[IT/AR]