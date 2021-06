Laporan: Milisi yang Didukung Iran' Melakukan Serangan Drone terhadap Target AS di Irak

Ain al-Asad US airbase in western Iraq, after being hit by missiles from Iran.jpg

IslamTimes - "Milisi yang didukung Iran" telah menggunakan drone tempur dalam beberapa bulan terakhir untuk menyerang pangkalan yang digunakan AS di Irak, The New York Times melaporkan mengutip sumber-sumber AS.

"Drone adalah masalah besar, salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi pasukan kami di sana", kata mantan perwira Badan Intelijen Pusat (CIA) Michael P. Mulroy seperti dikutip oleh surat kabar itu, Jumat (4/6).Menurut pejabat AS yang berbicara kepada surat kabar itu, setidaknya tiga kali dalam dua bulan terakhir, drone kecil yang dapat meledak telah dikerahkan untuk menabrak sasaran di pangkalan Irak larut malam.Pangkalan yang diserang termasuk unit CIA dan Operasi Khusus AS. Tiga pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada outlet berita bahwa drone yang digunakan dalam serangan itu sebagian telah ditemukan, dan analisis menunjukkan bahwa mereka "diproduksi di Iran atau dengan teknologi yang disediakan oleh Iran".Seperti yang dituduhkan surat kabar itu, Iran menggunakan kekuatannya untuk menekan Amerika Serikat di kawasan itu dengan harapan bahwa AS akan mencabut sanksi ekonomi yang ditempatkan di negara itu sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015, di mana Iran telah setuju untuk membatasi nuklirnya. kegiatan dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang dikenakan pada negara.[IT/r]