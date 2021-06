Trump Bersumpah 'Kami akan Mengambil Kembali Gedung Putih Lebih Cepat dari yang Anda Pikirkan' setelah Spekulasi 'Dipulihkan'

Islam Times - Dalam video baru penggalangan dana untuk Komite Senator Republik Nasional, mantan Presiden Donald Trump bersumpah bahwa "kami akan merebut kembali Gedung Putih... lebih cepat dari yang Anda kira" di tengah spekulasi palsu bahwa dia akan diangkat kembali pada Agustus.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas dukungan luar biasa yang telah Anda tunjukkan. Kami akan merebut kembali Senat, merebut kembali DPR, kami akan merebut kembali Gedung Putih dan lebih cepat dari yang Anda kira," kata Trump dalam sebuah klip pidato 30 detik yang dirilis menjelang pidatonya yang sangat dinanti-nantikan di konvensi Partai Republik Carolina Utara pada hari Sabtu seperti dilansir Newsweek."Ini akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa," lanjutnya. "Cinta dan kasih sayang dan rasa hormat yang Anda berikan kepada kita semua, itu sangat penting, Partai Republik lebih kuat dari sebelumnya dan akan jauh lebih kuat daripada sekarang."Trump menambahkan, "Kami akan membalikkannya, kami akan membalikkannya dengan cepat. Terima kasih banyak, dukungan itu sangat luar biasa."Pada hari Selasa, jurnalis New York Times Maggie Haberman melaporkan Trump telah memberi tahu sejumlah kontak bahwa "dia berharap dia akan diangkat kembali pada Agustus" ke kursi kepresidenan. Laporan Haberman didasarkan pada informasi dari sumber yang tidak disebutkan namanya.Sehari kemudian, The Washington Post melaporkan bahwa pengacara pro-Trump Sidney Powell mengatakan dia yakin Trump harus "diangkat kembali" tahun ini.CEO MyPillow Mike Lindell, seorang loyalis Trump yang telah secara agresif mendorong klaimnya bahwa pemilihan presiden 2020 dicurangi, mengatakan kepada Daily Beast pada hari Rabu, "Jika Trump mengatakan Agustus, itu mungkin karena dia mendengar saya mengatakannya di depan umum.""Harapan saya Donald Trump dipulihkan, setelah semua bukti keluar, pada akhir Agustus, tetapi saya tidak tahu apakah itu bulan itu, khususnya," lanjut Lindell. "Itu perkiraan saya. Saya membicarakannya dengan pengacara saya yang mengatakan bahwa mereka harus menyiapkan sesuatu untuk kita bawa ke Mahkamah Agung AS pada bulan Juli."Dia menambahkan, "Jadi, dalam pikiran saya, saya berharap itu berarti kita bisa memiliki Donald Trump kembali di Gedung Putih pada Agustus. Begitulah cara saya mendarat pada Agustus, dan saya berharap itu benar."Tapi Lara Trump, menantu mantan presiden, menepis laporan dan spekulasi, mengatakan kepada Fox News bahwa "tidak ada rencana Donald Trump berada di Gedung Putih pada Agustus.""Mungkin ada sesuatu yang saya tidak tahu," katanya. "Saya pikir banyak orang menjadi sedikit kesal tentang sesuatu hanya karena tidak ada cukup penolakan dari pihak Republik."[IT/AR]