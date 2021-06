NYT: Pasukan AS di Irak Terancam dengan Senjata Lebih Canggih

MQ-9 Reaper drone.jpg

IslamTimes - Washington bergulat dengan ancaman yang berkembang pesat di Irak dari pasukan anti-AS yang berspesialisasi dalam mengoperasikan persenjataan yang lebih canggih, termasuk drone bersenjata, telah mengenai beberapa target Amerika yang paling sensitif dalam serangan yang dapat menghindari pertahanan AS, menurut NYT.

Surat kabar itu menambahkan bahwa setidaknya tiga kali dalam dua bulan terakhir, kelompok-kelompok bersenjata anti-AS itu telah menggunakan drone kecil bermuatan bahan peledak yang menukik dan menabrak target mereka dalam serangan larut malam di pangkalan Irak - termasuk yang digunakan oleh C.I.A. dan unit Operasi Khusus AS, menurut pejabat Amerika.“Peningkatan ketepatan serangan pesawat nir awak tahun ini menandai eskalasi dari serangan roket Katyusha yang lebih umum yang oleh para pejabat AS dianggap lebih sebagai pelecehan.Serangan-serangan itu, diluncurkan dari peluncur bergerak, ditujukan ke Kedutaan Besar AS di Zona Hijau Baghdad dan pangkalan militer di mana sekitar 2.500 pasukan AS dan ribuan kontraktor militer Amerika beroperasi.”NYT menunjukkan bahwa kelompok-kelompok itu sekarang menargetkan lokasi, bahkan hanggar pesawat tertentu, di mana drone MQ-9 Reaper bersenjata canggih dan pesawat pengintai turboprop yang dioperasikan kontraktor ditempatkan dalam upaya untuk mengganggu atau melumpuhkan kemampuan pengintaian AS.“Sesaat sebelum tengah malam pada 14 April, serangan pesawat nir wak menargetkan hanggar C.I.A. di dalam kompleks bandara di kota Erbil, Irak utara, menurut tiga pejabat Amerika yang mengetahui masalah tersebut.Tidak ada yang dilaporkan terluka dalam serangan itu, tetapi itu mengkhawatirkan pejabat Pentagon dan Gedung Putih karena sifat rahasia dari fasilitas dan kecanggihan serangan itu.”“Serangan drone serupa pada dini hari tanggal 8 Mei di pangkalan udara Ayn al-Asad yang luas di Provinsi Anbar barat – di mana Amerika Serikat juga mengoperasikan drone Reaper – juga menimbulkan kekhawatiran di antara komandan Amerika tentang taktik pergeseran milisi.”“Tiga hari kemudian, pesawat nir awak lain menyerang tepat setelah tengah malam di sebuah lapangan terbang di Harir, utara Erbil, yang digunakan oleh Komando Operasi Khusus Gabungan militer yang sangat rahasia.Drone bermuatan bahan peledak jatuh, tidak menyebabkan cedera atau kerusakan, kata pejabat koalisi, tetapi memicu kekhawatiran yang berkembang.”[IT/r]