Kepala Keamanan Israel Peringatkan Kekerasan Gaya Capitol Di Tengah Gejolak Politik Internal

IslamTimes - Kepala badan keamanan Zionis Israel Shin Bet, Nadav Argaman, pada hari Sabtu (5/6) menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan "radikalisasi serius dalam hasutan dan wacana di media sosial" di Zionis Israel yang dapat menyebabkan kerusuhan, mendorong perbandingan dengan kekacauan Capitol di Washington, DC, pada hari Sabtu. 6 Januari.

Pada 2 Juni, para pemimpin oposisi Zionis Israel mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membentuk koalisi luas yang dapat menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu saat ini, yang telah berkuasa selama 12 tahun berturut-turut.Pada 6 Januari, sekelompok besar pendukung Donald Trump mengepung US Capitol untuk menghentikan Kongres mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden 2020, yang oleh mantan POTUS dikecam sebagai "dicurangi".Demokrat DPR AS memakzulkan Trump karena "menghasut pemberontakan", tetapi dia akhirnya dibebaskan di Senat.Trump telah berulang kali mengatakan bahwa selama pidatonya pada 6 Januari, dia meminta para pendukungnya untuk memprotes secara damai dan patriotik.Pernyataan Argaman muncul saat oposisi bersiap untuk menggulingkan perdana menteri yang sudah lama menjabat, Benjamin Netanyahu."Kami baru-baru ini mengidentifikasi peningkatan serius dan radikalisasi dalam wacana kekerasan dan hasutan, khususnya di media sosial", katanya dalam pernyataan, dikutip oleh The Times of Israel.Argaman mencatat bahwa "wacana ini dapat ditafsirkan di antara kelompok atau individu tertentu sebagai wacana yang memungkinkan aktivitas kekerasan dan ilegal dan bahkan dapat membahayakan individu", merujuk pada Naftali Bennett dan Ayelet Shaked, pemimpin aliansi sayap kanan Yamina, yang sebelumnya bergabung dengan koalisi yang baru terbentuk.Para politisi bersama dengan pendukung koalisi lainnya diduga menerima ancaman dari pendukung Netanyahu, mendorong polisi untuk meningkatkan keamanan mereka.Perdana menteri Israel saat ini menerbitkan sebuah posting Facebook pada hari Jumat yang mengutip sebuah cerita dari Alkitab, yang membandingkan saingan politiknya di sebelah kanan dengan mata-mata yang dikirim Musa untuk mengunjungi tanah Kanaan dan yang berbohong kepada orang-orang ketika mereka kembali.Mata-mata itu akhirnya dihukum oleh Tuhan dan meninggal karena wabah.Pada 2 Juni, oposisi Zionis Israel mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membentuk pemerintahan koalisi tanpa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Yair Lapid, pemimpin partai oposisi terbesar di negara itu Yesh Atid, memberi tahu Presiden Reuven Rivlin bahwa dia telah berhasil mengamankan mayoritas parlemen ke dalam koalisinya dan akan mendirikan pemerintahan.Menurut Lapid, pemerintahan akan terdiri dari faksi-faksi yang membentuknya, antara lain Yamina dan Yesh Atid, serta Biru Putih yang dipimpin Benny Gantz; Yisrael Beytenu, dipimpin oleh Avigdor Lieberman; Harapan Baru, dipimpin oleh Gideon Saar; Buruh, dipimpin oleh Marav Michaeli; Meretz, dipimpin oleh Nitzan Horowitz; dan Ra'am, atau Daftar Arab Bersatu, dipimpin oleh Mansour Abbas.Masa jabatan Netanyahu, yang kali ini dimulai pada 2009, baru-baru ini dinodai oleh tuduhan korupsi. Dia didakwa dengan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan, dan menghadapi hukuman 10 tahun penjara.Ini telah berkontribusi pada gejolak politik di negara itu, melihat Zionis Israel melalui empat pemilihan sejak April 2019.Pemilihan terakhir diadakan pada Maret 2021, dan perdana menteri, yang diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, gagal melakukannya, mendorong Presiden Rivlin untuk menyerahkan mandat kepada saingan Netanyahu, Lapid.[IT/r]