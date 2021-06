Drone Menargetkan Pangkalan Militer Ain al-Asad Tempat Pasukan AS di Irak Barat

Ain al-Asad Airbase in Anbar, western Iraq.jpg

IslamTimes – Pesawat nir awak dilaporkan menyerang pangkalan udara utama di provinsi Anbar, Irak barat, tempat pasukan dan pelatih militer Amerika ditempatkan.

Dua drone tempur menghantam sasaran di dalam Ain al-Asad sekitar 160 km barat Baghdad pada Minggu (6/6) pagi, kata Sabereen News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer Irak yang lebih dikenal dengan nama Arab sebagai Hashd al-Sha'abi.Laporan itu mengatakan sistem rudal C-RAM dan Patriot yang dikerahkan di pangkalan itu tidak dapat mencegat pesawat. Namun, Security Media Cell yang berafiliasi dengan kantor perdana menteri Irak mengatakan drone telah ditembak jatuh.Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, yang merupakan yang terbaru dari serangkaian serangan yang menargetkan pasukan pendudukan AS selama beberapa bulan terakhir.Kembali pada 24 Mei, rentetan roket mendarat di dalam pangkalan udara yang sama. Sistem pengawasan drone juga menyerang Ain al-Asad pada 8 Mei, dan akibatnya hanggar untuk pesawat militer rusak.Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya sentimen anti-AS, yang telah meningkat sejak pembunuhan tahun lalu terhadap wakil kepala Hashd al-Sha'abi Abu Mahdi al-Muhandis dan komandan anti-teror legendaris di kawasan itu Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.Dua hari setelah serangan itu, anggota parlemen Irak menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing yang dipimpin oleh AS di negara itu.Pada 8 Januari 2020, Iran menyerang Ain al-Asad dengan rentetan rudal presisi yang menyebabkan lebih dari 100 pasukan Amerika mengalami “cedera otak traumatis”, menurut Pentagon.Iran menggambarkan serangan rudal terhadap Ain al-Assad sebagai “tamparan pertama.”Pada tanggal 8 April, Irak dan AS mengatakan mereka telah menyetujui penarikan pasukan “tempur” AS dari Irak, dan bahwa kedua belah pihak akan mengadakan pembicaraan untuk menentukan waktunya.Misi pasukan AS sekarang diduga berfokus pada "melatih" pasukan Irak untuk memerangi Daesh (ISIS/IS), tetapi pasukan Amerika menargetkan pejuang anti-teror populer dari waktu ke waktu.Kelompok perlawanan Irak telah memperingatkan bahwa mereka akan memperlakukan pasukan Amerika sebagai pasukan pendudukan dan mengangkat senjata melawan mereka jika mereka menolak untuk meninggalkan negara mereka.[IT/r]