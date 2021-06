Putin: Menuntut Perusuh Capitol adalah Contoh 'Standar Ganda' AS

Islam Times - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pemerintah AS menerapkan standar ganda ketika menuntut ratusan perusuh Capitol sambil mengutuk tindakan keras terhadap pengunjuk rasa anti-pemerintah di Belarus.

Dalam Forum Ekonomi Internasional St Petersburg, Putin mengatakan bahwa kerumunan yang mengerumuni gedung Capitol pada 6 Januari "bukan kerumunan perampok dan perusuh tapi orang-orang yang datang dengan tuntutan politik”.Sekitar 500 orang ditangkap setelah kerusuhan tersebut, menyebabkan lima orang tewas dan sekitar 140 terluka. Beberapa masih ditahan di sel isolasi dengan Senator Elizabeth Warren menyebut metode itu "kejam".Pemimpin Rusia berusia 68 tahun itu, yang menjalani masa jabatan keempat sejak 1999, akan bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di Swiss pada 16 Juni.Putin membantah adanya campur tangan Rusia dalam pemilihan AS. "Kita perlu menemukan cara untuk mencari penyelesaian dalam hubungan kita, yang berada pada tingkat sangat rendah sekarang. Kami tidak bermasalah dengan AS. Tapi AS kah yang bermasalah dengan kami," katanya.Menurut Putin, AS ingin menahan perkembangan Rusia, membatasi ekonomi dan berupaya mempengaruhi politik domestik Rusia dengan mengandalkan kekuatan yang dianggap sebagai sekutu di dalam Rusia.Putin juga memperingatkan bahwa AS akan menempuh "jalan yang sama dengan Uni Soviet” dan terlalu percaya diri.[IT/AR]