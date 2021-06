IslamTimes- Berbicara dalam sidang di Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan bahwa program nuklir Iran telah di luar kendali setelah penarikan Washington dari JCPOA pada 18 Mei 2018, oleh mantan Presiden AS Donald Trump.

Menteri Luar Negeri AS mengatakan bahwa program nuklir Iran di luar kendali setelah penarikan AS dari JCPOA.Berbicara dalam sidang di Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menegaskan bahwa program nuklir Iran telah di luar kendali setelah penarikan Washington dari JCPOA pada 18 Mei 2018, oleh mantan Presiden AS Donald Trump."Program nuklir Iran berada di bawah kendali selama implementasi JCPOA, tetapi sekarang di luar kendali, jelasnya, menambahkan bahwa Republik Islam Iran sedang melakukan kegiatan yang akan memburuk jika (Iran) telah menjadi kekuatan nuklir. ."Di tempat lain dalam sambutannya, Blinken menunjuk pada pembicaraan yang sedang berlangsung di ibu kota Austria, Wina, untuk melanjutkan implementasi penuh JCPOA dan menyatakan, "Masih belum jelas apakah Iran memiliki kemauan dan kesiapan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kembali ke JCPOA atau tidak."Blinken juga mengklaim bahwa jika program nuklir Iran berlanjut, "waktu pencapaian senjata nuklirnya" akan dapat digapai dalam beberapa minggu.Breakout time adalah konsep yang diinovasi oleh Amerika dan mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan bahan nuklir yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir.(IT/TGM)