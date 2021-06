F-35 Israel akan 'Fokus' pada Iran dalam Latihan Skala Besar Pertama Angkatan Udara Israel di Luar Negeri 

Israeli F-35s.jpg

IslamTimes - Hubungan Zionis Israel-Iran tetap tegang, karena Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah memperingatkan bahwa Tel Aviv dapat menggunakan tindakan sepihak untuk mencegah Tehran memperoleh senjata nuklir. Republik Islam, pada gilirannya, telah berulang kali mengatakan bahwa mereka "belum berusaha dan tidak akan pernah berusaha mendapatkan senjata nuklir".

Jet tempur F-35 Zionis Israel tiba di Italia minggu lalu untuk mengambil bagian dalam latihan udara dua minggu skala besar, yang selain dari negara tuan rumah juga akan mencakup Amerika Serikat dan Inggris.Ini adalah latihan terbesar dan terjauh yang diikuti oleh jet F-35 Zionis Israel hingga saat ini, kata militer negara itu pada hari Minggu (6/6).“Ini adalah latihan penting bagi Angkatan Udara untuk membawa F-35 lebih jauh,” kata seorang pejabat Angkatan Udara Israel kepada wartawan.“Latihan ini memiliki nilai besar dalam kemampuan kami untuk menyebarkan F-35 ke pangkalan-pangkalan terpencil dan memungkinkan kami untuk meningkatkan kinerja skuadron”, kata pejabat itu, seperti dikutip oleh The Jerusalem Post.Netanyahu Bersumpah 'Tidak Akan Mengizinkan Nuklir Iran ,' Bahkan Dengan Mengorbankan 'Gesekan Dengan AS' Zionis IsraelSeorang perwira senior Angkatan Udara Zionis Israel mengatakan bahwa sebagian, latihan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pilot Israel untuk menggunakan jet tempur melawan pasukan Iran, The Times of Israel melaporkan.“Iran adalah fokus kami”, kata perwira senior itu kepada anggota pers dengan syarat anonim, outlet tersebut melaporkan.Selain F-35, Zionis Israel juga mengirimkan F-16A/B dan G550. Enam F-35 dari Zionis Israel akan bergabung dengan hampir 30 pesawat kelas ini dalam latihan tersebut.[IT/r]