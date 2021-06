Pentagon: AS Mengejar Perjanjian Pangkalan Militer Dengan Tetangga Afghanistan

US army in Afghanistan.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat sedang mengejar opsi pangkalan dengan tetangga Afghanistan setelah pasukan AS menarik diri dari negara itu tetapi tidak ada yang diumumkan hingga saat ini, seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengatakan kepada Sputnik.

Media AS melaporkan pada hari Minggu (6/6) bahwa pejabat pemerintahan Biden sedang berdiskusi dengan pejabat Pakistan untuk mengamankan pangkalan yang dekat dengan Afghanistan untuk operasi di masa depan. CIA telah menggunakan pangkalan di Pakistan untuk melakukan serangan pesawat nir awak terhadap gerilyawan, tetapi diusir dari fasilitas itu pada 2011 karena hubungan bilateral memburuk."Meskipun kami tidak memiliki perjanjian dasar untuk diumumkan, kami tahu bahwa tetangga Afghanistan memiliki keinginan yang sama untuk melawan momok terorisme global," kata juru bicara Departemen Pertahanan, Senin (7/6).Amerika Serikat akan terus mengejar opsi dengan mitra dan sekutu di kawasan itu, kata juru bicara itu.Departemen Pertahanan sedang mengevaluasi opsi pangkalan baru bersama dengan Departemen Luar Negeri dan komunitas intelijen AS, tambah juru bicara itu.Sebelumnya pada hari Senin, Kepala Komando Pusat (CENTCOM) Jenderal Kenneth McKenzie mengatakan militer AS telah menyelesaikan kira-kira setengah dari penarikannya dari Afghanistan dan berada di jalur untuk memenuhi batas waktu penarikan September. [IT/r]