Laporan: Tahun 2020, AS Menghabiskan $37,4 untuk Pengembangan Senjata Nuklir

An unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile (RT).

Islam Times - Amerika Serikat menghabiskan $37,4 miliar pada tahun 2020 (lebih dari setengah anggaran) untuk persenjataan nuklir; mengalahkan pengeluaran gabungan delapan kekuatan nuklir lain di dunia, sebuah laporan mengatakan.

Mayoritas jumlah itu, sekitar 5% dari total pengeluaran militer AS tahun lalu, dicairkan sebagai kontrak pertahanan untuk perusahaan swasta. Hampir sepertiga, sekitar $13,7 miliar, diberikan kepada kontraktor Northrop Grumman, yang sedang membangun sistem senjata nuklir antarbenua baru.Menurut laporan berjudul 'Complicit: 2020 Global Nuclear Spending' yang diterbitkan hari Senin oleh kelompok advokasi International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), negara-negara bersenjata nuklir secara kolektif menghabiskan $72,6 miliar untuk senjata-senjata nuklir tahun lalu, naik sebesar $1,4 miliar pada tahun sebelumnya.AS menghabiskan lebih dari tiga kali lipat angka yang dikeluarkan oleh pesaing terdekatnya, China ($ 10,1 miliar). Rusia $8 miliar, sementara Inggris menghabiskan sekitar $6,2 miliar, kata laporan itu.Laporan ICAB menghitung bahwa negara-negara bersenjata nuklir, termasuk Prancis, India, Israel, Pakistan, dan Korea Utara, bersama-sama menghabiskan lebih dari $ 137.000 per menit untuk senjata atom ketika pandemi berkecamuk pada tahun 2020."Selalu ada lebih banyak (pengeluaran nuklir) di luar sana ... bahkan lebih banyak lagi yang bersembunyi di bayang-bayang," kata Susi Snyder, direktur pelaksana proyek 'Don't Bank on the Bomb' dan rekan penulis laporan tersebut seperti dilansir Russia Today.Snyder lebih lanjut mengatakan bahwa "pemerintah, terutama AS, Inggris, (dan) Prancis selalu menuntut 'transparansi'...namun mereka tidak berpegang pada standar yang mereka minta dari orang lain."Lebih dari 20 pengembang senjata nuklir diketahui mendapat keuntungan dari kontrak yang ada atau baru – dimana 11 perusahaan Barat meraih $27,7 miliar dalam kontrak senjata nuklir baru atau yang dimodifikasi sendiri, catat laporan itu.Laporan tersebut juga mengungkapkan realitas bahwa pemerintah menyalurkan lebih banyak uang publik ke dalam kontrak nuklir. Produsen senjata pada gilirannya membelanjakan jumlah yang semakin besar untuk melobi pembuat kebijakan –-hingga hampir $ 100 juta pada tahun lalu – untuk membantu mendorong pejabat penganggaran meningkatkan pengeluaran.Untuk setiap dolar yang dihabiskan tahun lalu dalam melobi pemerintah demi meningkatkan pengeluaran pertahanan, sekitar $236 kembali ke perusahaan dalam kontrak senjata nuklir, kata laporan itu.Perusahaan bahkan melobi untuk mengesahkan pendanaan pertahanan dalam tagihan bantuan Covid-19. Misalnya, laporan tersebut mencatat bahwa sebagian besar kegiatan lobi pertahanan Boeing digabungkan dengan melobi sekitar US$2,2 triliun rencana stimulus ekonomi CARES (Bantuan Virus Corona, Bantuan, dan Undang-Undang Keamanan Ekonomi).Selain itu, antara $5-10 juta secara kolektif dibagikan tahun lalu ke sejumlah think tank terkemuka, beberapa di antaranya menerbitkan laporan yang merekomendasikan peningkatan kemampuan nuklir.Laporan tersebut menyoroti, misalnya, bahwa Dewan Atlantik, yang menerima lebih dari $1,7 juta pada 2019, "menerbitkan ringkasan masalah yang merekomendasikan AS melanjutkan pengembangan kemampuan nuklir baru untuk menghalangi Rusia."Menurut laporan ICAN, Northrop menghabiskan $13,3 juta untuk melobi pembuat kebijakan AS dan setidaknya $2,0 juta lagi mendanai sembilan lembaga think tank utama, termasuk Atlantic Council, Brookings Institution, Center for a New American Security, dan Center for Strategic and International. Studi.Kontrak untuk sistem rudal balistik 'Ground Based Strategic Deterrent' (GBSD), yang diberikan kepada Northrop Grumman tahun lalu, dilaporkan bernilai sekitar $85 miliar selama masa pakai program. Dalam telekonferensi Maret 2020 dengan wartawan, Will Roper, asisten sekretaris akuisisi Angkatan Udara, mengatakan meski ada pandemi, "tidak ada penundaan besar" untuk program pengembangan senjata Angkatan Udara.Alih-alih mengadopsi "pendekatan semua pihak untuk membantu jutaan pasien Covid-19 bertahan hidup atau menyumbangkan keuntungan untuk amal medis," laporan itu mencatat bahwa perusahaan-perusahaan ini menghabiskan "uang untuk membujuk pembuat kebijakan mempertahankan industri senjata nuklir, dan untuk kantong sendiri selama bertahun-tahun yang akan datang."[IT/AR]