ICG: Saudi Mencari 'Jalan Keluar yang Menyelamatkan Muka' dari 'Perang yang Tidak Dapat Dimenangkan' di Yaman

Yemen fighter (Press TV).

Islam Times - Arab Saudi putus asa untuk menemukan jalan keluar yang menyelamatkan muka dari perang Yaman setelah gagal total, kata International Crisis Group (ICG).

Dalam sebuah artikel baru, pemimpin sementara sebuah think tank yang berbasis di Brussels, Richard Atwood, mengatakan intervensi asing Riyadh telah gagal meraih hasil yang diinginkan kerajaan.Atwood mengaitkan kebijakan luar negeri Riyadh yang gagal, terutama di Yaman, dengan "kelelahan," dan "pengakuan yang enggan atas batas persaingan zero-sum."Dia mengatakan perang Riyadh melawan Yaman "bukan hanya tidak dapat dimenangkan" tapi "menimbulkan kemarahan" para penguasa Saudi, bersama dengan pembunuhan jurnalis pembangkang Saudi-Amerika Jamal Khashoggi."Ini masih awal, tentu saja, dan kemungkinan besar akan salah," kata Atwood seperti dilansir Press TV hari Selasa. "Perang Yaman berubah dari buruk menjadi lebih buruk, terlepas dari pertemuan Iran-Saudi," mengacu pada laporan dialog terbaru ini antara Tehran dan Riyadh yang dimediasi oleh Irak.Atwood juga menunjuk ketegangan dalam hubungan Riyadh-Washington, terutama dengan pemerintahan Demokrat Presiden AS Joe Biden, dan bagaimana hal itu dapat memaksa Saudi untuk membangun hubungan dengan Iran."Arab Saudi dan sekutunya sekarang juga melihat 'tekanan maksimum' Trump terhadap Iran sebagai sebuah serangan balik," tulis Atwood, menambahkan bahwa Riyadh dan sekutunya Abu Dhabi "tidak akan mendapatkan tingkat penghormatan yang sama" dari Joe Biden seperti di era Donald Trump.Dia mengatakan Riyadh dan Abu Dhabi telah "menyemangati" kampanye tekanan maksimum Trump yang gagal terhadap Iran, tapi hasilnya berbeda; Iran sekarang memiliki "lebih banyak pengaruh di kawasan itu."Menyebutnya sebagai "sifat keterlibatan AS (di kawasan itu)", Atwood mengatakan Washington mengincar kembalinya Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) dan mencari "hubungan yang tidak terlalu bermusuhan dengan Tehran.""Jika AS dan Iran kembali ke kesepakatan nuklir, Riyadh khawatir pendapatan tambahan yang diperoleh Tehran akan semakin meningkatkan pengaruh itu...Jika, sebaliknya, pembicaraan nuklir gagal, Riyadh masih mengharapkan serangan balik, kali ini karena kemarahan Iran," paparnya.Dia mengatakan transformasi yang terjadi dalam kebijakan luar negeri rezim Saudi, termasuk negosiasi dengan Iran, rekonsiliasi dengan Qatar, dan pemulihan hubungan dengan Turki, merupakan hasil dari intervensi dan tekanan Amerika.Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dalang pembantaian Yaman, telah berada di bawah tekanan luar biasa di dalam negeri setelah lebih dari 70 pasukan Saudi tewas dalam operasi militer Yaman yang sukses di kota pelabuhan barat daya Jizan baru-baru ini.Operasi udara dan darat besar-besaran oleh pasukan Yaman, yang didukung oleh pejuang sekutu dari komite populer, muncul sebagai kemunduran besar bagi koalisi yang dipimpin Riyadh dalam perangnya di Yaman.Pasukan Yaman berhasil menguasai setidaknya 40 lokasi di wilayah pegunungan, setelah itu angkatan udara Saudi mengirim pesawat tempur yang menimbulkan kerusakan pada peralatan militer mereka sendiri.Kampanye online oleh para aktivis Saudi yang menyerukan diakhirinya perang yang menghancurkan di negara termiskin di Asia Barat itu telah mendapatkan momentum yang signifikan setelah operasi Jizan.Yaman telah meningkatkan serangan terhadap Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir, dengan mengatakan operasi pembalasan akan berlanjut selama Riyadh melanjutkan kebijakan pemboman dan blokade.Arab Saudi, didukung oleh kekuatan Barat dan sekutu regional, meluncurkan perang yang menghancurkan terhadap Yaman pada Maret 2015, untuk mengembalikan pemerintah pro-Riyadh di negara itu. Perang ini telah membunuh ratusan ribu orang Yaman dan membuat jutaan lainnya mengungsi.Perang yang berkepanjangan juga menghancurkan infrastruktur vital negara itu, termasuk rumah sakit dan sekolah, yang menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk.[IT/AR]