Tunisia Mempertimbangkan Larangan Normalisasi Hubungan dengan Israel Setelah Perang Gaza

Tunisia - Zionis Israel

IslamTimes - Pada hari Selasa (8/6), legislatif Tunisia memulai pembahasan RUU yang bertujuan untuk melarang normalisasi hubungan dengan Zionis Israel, seperti yang telah dilakukan beberapa negara Arab lainnya pada tahun lalu. Tetangga Aljazair juga mempertimbangkan untuk melarang advokasi normalisasi di media.

Komite Hak, Kebebasan dan Hubungan Luar Negeri di Majelis Perwakilan Rakyat Tunisia akan membahas masalah ini pada hari Selasa setelah mayoritas faksi politik legislatif berkumpul untuk menuntut ilegalisasi perluasan pengakuan diplomatik kepada Zionis Israel. di tengah perang 11 hari di Gaza, menurut The New Arab.Tunis telah memainkan peran yang menarik dalam perjuangan antara Zionis Israel dan Palestina, setelah pernah menjadi tuan rumah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan juga memiliki hubungan terbatas dengan Israel pada 1990-an, sebelum membatalkannya setelah Intifada Palestina Kedua pecah pada tahun 2000. juga memiliki salah satu komunitas Yahudi yang lebih besar di dunia Arab, dengan sekitar 1.500 masih mendiami pulau Djerba, di mana salah satu kuil ziarah langka Yudaisme berada.Simpatinya yang kuat dengan perjuangan Palestina terbukti dalam demonstrasi bulan lalu ketika Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF) membombardir Gaza dengan serangan udara dan artileri, menghancurkan bangunan dan menewaskan lebih dari 250 orang. Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, menembakkan lebih dari 4.300 roket ke Israel, yang sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan udara, tetapi pada akhirnya masih menewaskan 12 orang di Israel.Menurut Africa News, ribuan warga Tunisia berbaris di Mohammed V Avenue di Tunis pada 19 Mei menuntut kriminalisasi hubungan dengan Zionis Israel.Pada tahun 2020, Amerika Serikat membantu menengahi serangkaian kesepakatan dengan negara-negara Arab yang mengakibatkan mereka memperluas pengakuan diplomatik ke Zionis Israel dan menormalkan hubungan diplomatik dan perdagangan. Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko juga menandatangani kesepakatan sebelum tahun berakhir, dan sebagai imbalannya, Zionis Israel berjanji untuk menunda rencana untuk mencaplok sebagian Lembah Yordan di Tepi Barat.Ketika Maroko setuju untuk meresmikan hubungan informal lama mereka dengan Zionis Israel pada bulan Desember dengan imbalan AS mengakui klaim Rabat untuk memerintah wilayah Sahara Barat yang tidak memiliki pemerintahan sendiri, itu mengirimkan gelombang kejutan melalui Maghreb. Anggota parlemen Aljazair mengajukan RUU yang akan melarang advokasi normalisasi dengan Zionis Israel, dan para pemimpin Aljazair dan Tunisia mengecam langkah tersebut.“Untuk Tunisia, pertanyaannya tidak ada dalam agenda,” Perdana Menteri Tunisia Hichem Mechichi mengatakan kepada France24 saat itu.“Tunisia menghormati posisi kedaulatan negara lain, menegaskan bahwa pendiriannya berprinsip, dan perubahan di kancah internasional tidak akan pernah mempengaruhinya,” kata Kementerian Luar Negeri Tunisia juga.Normalisasi hubungan dengan Zionis Israel bertentangan dengan apa yang disebut "Tiga Tidak" dari Deklarasi Khartoum 1967. Ketika para pemimpin Arab bertemu di ibu kota Sudan setelah kemenangan mengejutkan Zionis Israel dalam Perang Enam Hari di mana mereka merebut Gaza, Yerusalem Timur, Tepi Barat, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai dari negara-negara Arab di sekitarnya, mereka sepakat untuk tiga prinsip untuk mengatur orientasi bersama mereka terhadap Zionis Israel: tidak ada perdamaian, tidak ada pengakuan, dan tidak ada negosiasi.Namun, dalam praktiknya, kesepakatan ini segera mulai runtuh. Seperti yang dilaporkan Sputnik, Maroko telah diam-diam memberikan informasi kepada Zionis Israel tentang serangan Arab yang direncanakan sebelum Perang Enam Hari, dan 11 tahun kemudian pada tahun 1978, Presiden Mesir Anwar Sadat menjadi pemimpin Arab pertama yang menandatangani perjanjian damai dengan Zionis Israel. Yordania menyusul pada tahun 1994, dan beberapa negara Muslim lainnya juga menjalin beberapa tingkat hubungan dengan Israel pada 1990-an dan 2000-an, termasuk Chad, Mauritania, dan Maroko, dengan banyak dari mereka kemudian membatalkannya sebagai tanggapan atas serangan Zionis Israel terhadap pasukan Palestina. [IT/r]