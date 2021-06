Lavrov: Tidak Ada Ilusi Tentang KTT Putin-Biden Minggu Depan

Sergei Lavrov- Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan negaranya tidak memiliki “harapan atau ilusi yang berlebihan” tentang kemungkinan terobosan pada pertemuan puncak mendatang antara Presiden Vladimir Putin dan mitra AS Joe Biden.

Fakta pertemuan 16 Juni di Jenewa, pembicaraan tatap muka pertama antara kedua pemimpin sejak Biden menjabat pada Januari, adalah penting dengan sendirinya, kata Lavrov pada sebuah konferensi di Moskow pada hari Rabu (9/6).Kedua kekuatan belum menyepakati agenda akhir untuk pertemuan itu menurut menteri luar negeri Rusia. Moskow berdebat untuk dialog luas tentang stabilitas strategis dengan Washington, katanya.Normalisasi hubungan Rusia-AS hanya mungkin jika kita mengikuti prinsip kesetaraan dan saling menghormati, kata Lavrov.“Dialog lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi jika kebijakan Amerika berpegang pada mentalitas hegemoni, jika Amerika mendengarkan propaganda mereka sendiri yang mendominasi elit AS, tidak banyak yang bisa diharapkan.”Sementara itu, Lavrov menyoroti bahwa kehadiran AS di Suriah adalah ilegal, dan menekankan bahwa Moskow akan merangkul kerja sama Washington dalam menyelesaikan krisis Suriah.Di tempat lain, menteri Rusia menyatakan harapan bahwa AS akan belajar dari kesalahan masa lalu ketika mempersiapkan KTT Rusia-AS mendatang.“Saya berharap mereka yang bekerja dengan Federasi Rusia akan menilai tindakan, kepentingan, dan posisi Rusia, setidaknya garis merah kami, dan bahwa mereka akan belajar dari kesalahan masa lalu dan menolak untuk mengadakan dialog semata-mata dari posisi mengklaim hegemoni dalam urusan global,” katanya pada hari Rabu (9/6) di Forum Bacaan Primakov. [IT/r]