Kementerian Luar Negeri Suriah Tolak Pernyataan Menlu AS Soal Pendudukan Golan

IslamTimes - Republik Arab Suriah dengan tegas menolak pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengenai Golan Suriah yang diduduki, yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut datang dalam kerangka dukungan AS yang tak terbatas kepada entitas Zionis Israel dan agresi yang berkelanjutan.

Sebuah sumber resmi di Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat mengatakan pada hari Rabu (9/6) bahwa Golan telah dan masih merupakan tanah Arab Suriah, dan ini ditegaskan oleh legitimasi internasional yang menolak keputusan pencaplokan oleh Zionis Israel.“Keputusan mantan Pemerintah AS untuk mengakui bahwa pencaplokan tidak lain adalah indikasi tambahan terhadap pelanggaran mencolok AS terhadap legitimasi internasional dan konvensinya,” tambah sumber itu.Ini menegaskan bahwa perjuangan Suriah untuk memulihkan wilayah yang didudukinya, dengan segala cara yang tersedia, adalah hak sah yang dijamin oleh semua hukum dan norma internasional, menambahkan bahwa pejabat AS tidak akan dapat memengaruhi hak ini. [IT/r]