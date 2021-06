Sekarang Bola Di Tangan AS Untuk Membuktikan Komitmennya Terhadap Hukum Internasional

IslamTimes- Amerika Serikat tidak menunjukkan tekad untuk menghapus sanksi dan kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran 2015, kata Kazem Gharibabadi pada Rabu malam.

Menyatakan bahwa bola sekarang ada di pengadilan AS untuk membuktikan komitmennya terhadap hukum internasional, perwakilan tetap Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina mengatakan bahwa AS harus membuat keputusan politik yang sulit.Amerika Serikat tidak menunjukkan tekad untuk menghapus sanksi dan kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran 2015, kata Kazem Gharibabadi pada Rabu malam.“Masih harus dilihat apakah Amerika Serikat memiliki tekad dan kesiapan yang diperlukan untuk menghentikan kecanduannya menggunakan tindakan pemaksaan sepihak, menghormati hukum internasional, memenuhi komitmennya untuk sepenuhnya dan efektif menghapus sanksi [terhadap Teheran] dan membuat keputusan sulit yang diperlukan. dalam hal ini,” tambahnya.Mengacu pada tindakan balasan Iran yang diambil sebagai tanggapan atas pelanggaran AS dan sesuai dengan ketentuan dalam JCPOA mengenai ketidakpatuhan para pihak, Gharibabadi mencatat bahwa langkah Teheran untuk menangguhkan beberapa komitmennya tidak memengaruhi kerja samanya dengan IAEA.“Bahkan dalam keadaan seperti itu, IAEA dapat memverifikasi dan memantau apa yang telah dilakukan Iran dalam hal ini, yang diakui sebagai kerja sama luar biasa bahkan selama wabah virus corona,” ia menggarisbawahi.Gharibabadi juga menunjuk pada pembicaraan Wina tentang kemungkinan kebangkitan kembali JCPOA dan kembalinya AS ke kepatuhan penuh, dengan mengatakan bahwa Iran dengan kuat dan sengaja menghadiri pembicaraan yang telah menyatukan para penandatangan kesepakatan yang tersisa.“Penting bahwa upaya mengarah pada jaminan yang memadai bahwa semua sanksi akan dihapus dengan cara yang dapat diverifikasi, dan kita tidak sekali lagi dihadapkan pada situasi kritis akibat keluarnya AS dari perjanjian, penyalahgunaan mekanisme dalam JCPOA, atau pelanggaran semua kewajiban di bawahnya, sementara Iran telah berkomitmen penuh pada ketentuan JCPOA,” tegas dia.(IT/TGM)