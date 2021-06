AS Bertujuan Untuk Memperpanjang Kehadiran Irak Dengan Merelokasi Keluarga Daesh Dari Suriah

IslamTimes- Keluarga-keluarga ini mungkin berkontribusi pada infiltrasi teroris Daesh ke Irak “dan karenanya, AS bermaksud membawa mereka untuk menciptakan ketidakstabilan dan krisis pada tingkat keamanan dan politik di sini,” kata pakar keamanan Irak dan Timur Tengah Sabah al-Akili kepada Press TV saat di wawancara pada hari Rabu.

Seorang pakar Timur Tengah mengatakan Amerika Serikat sedang mengincar relokasi anggota keluarga teroris Daesh dari Suriah ke Irak untuk mengacaukan yang terakhir dan memperpanjang kehadiran Amerika di tanahnya.Keluarga-keluarga ini mungkin berkontribusi pada infiltrasi teroris Daesh ke Irak “dan karenanya, AS bermaksud membawa mereka untuk menciptakan ketidakstabilan dan krisis pada tingkat keamanan dan politik di sini,” kata pakar keamanan Irak dan Timur Tengah Sabah al-Akili kepada Press TV saat di wawancara pada hari Rabu.Dia juga merujuk pada upaya AS yang menargetkan Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak atau pasukan anti-teror Hashd al-Sha'abi yang telah memainkan peran utama dalam menghadapi Daesh di negara itu.“AS telah memulai kebijakan bermusuhan terhadap Hashd al-Sha'abi dan komandannya,” kata ahli tersebut, menambahkan, “Alasan untuk ini adalah peran Hashd al-Sha'abi dalam menghancurkan Daesh, yang telah dibesarkan oleh White House."Kelompok teroris Takfiri muncul di Irak dan negara tetangga Suriah pada tahun 2014.Di Irak, kemunculannya difasilitasi oleh kekacauan yang berkembang sebagai akibat lebih dari satu dekade campur tangan asing yang dipimpin AS. Di Suriah, kebangkitan kelompok itu bertepatan dengan meluasnya militansi yang dipicu oleh Washington dan sekutunya.(IT/TGM)