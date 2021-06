AS Menyatakan Keprihatinan Atas Peningkatan Sistem Satelit Iran

IslamTimes- Mengekspresikan keprihatinan tentang kerja sama antara Iran dan Rusia di sektor ini, para pejabat AS telah mengklaim bahwa Rusia bermaksud untuk memberikan Teheran sistem satelit canggih untuk meningkatkan kemampuan pemantauan Iran terhadap target militer AS dan rezim Israel.

Beberapa pejabat pemerintah AS telah menyatakan keprihatinan tentang kemampuan satelit Iran dan kerjasama dengan Rusia.Mengekspresikan keprihatinan tentang kerja sama antara Iran dan Rusia di sektor ini, para pejabat AS telah mengklaim bahwa Rusia bermaksud untuk memberikan Teheran sistem satelit canggih untuk meningkatkan kemampuan pemantauan Iran terhadap target militer AS dan rezim Israel.Dalam laporan terbarunya, Washington Post mengklaim bahwa "Rusia sedang bersiap untuk memasok Iran dengan sistem satelit canggih yang akan memberi Teheran kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melacak target militer potensial di Timur Tengah dan sekitarnya."“Rencana itu akan memberikan kepada Iran sebuah satelit Kanopus-V buatan Rusia yang dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi yang akan sangat meningkatkan kemampuan mata-mata Iran, memungkinkan pemantauan terus menerus terhadap fasilitas mulai dari kilang minyak Teluk Persia dan pangkalan militer rezim Israel hingga Irak, dan barak yang menampung pasukan AS."(IT/TGM)