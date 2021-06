Taliban Desak Turki Tarik Pasukannya Dari Afghanistan

IslamTimes- Turki harus menarik pasukannya dari Afghanistan di bawah kesepakatan 2020 untuk penarikan pasukan AS, seorang juru bicara Taliban mengatakan pada hari Kamis, secara efektif menolak proposal Ankara untuk menjaga dan menjalankan bandara Kabul setelah pasukan NATO yang dipimpin AS pergi, Reuters melaporkan.

Juru bicara Taliban mengatakan pada hari Kamis, menyerukan Turki untuk menarik pasukannya dari Afghanistan berdasarkan kesepakatan 2020 untuk penarikan pasukan AS.Turki harus menarik pasukannya dari Afghanistan di bawah kesepakatan 2020 untuk penarikan pasukan AS, seorang juru bicara Taliban mengatakan pada hari Kamis, secara efektif menolak proposal Ankara untuk menjaga dan menjalankan bandara Kabul setelah pasukan NATO yang dipimpin AS pergi, Reuters melaporkan."Turki adalah bagian dari pasukan NATO dalam 20 tahun terakhir, jadi mereka harus mundur dari Afghanistan berdasarkan Perjanjian yang kami tandatangani dengan AS pada 29 Februari 2020," kata Suhail Shaheen kepada Reuters."Jika tidak, Turki adalah negara Islam yang besar. Afghanistan memiliki hubungan historis dengannya. Kami berharap dapat menjalin hubungan yang erat dan baik dengan mereka sebagai pemerintahan Islam baru yang didirikan di negara itu di masa depan," tambahnya.Departemen Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri Turki tidak segera menanggapi permintaan tersebut.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara pada hari Kamis dengan Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar untuk "membahas kerjasama bilateral dan isu-isu regional," kata Pentagon dalam sebuah pernyataan, yang tidak secara khusus menyebutkan Afghanistan.Para pejabat Turki mengatakan mereka membuat proposal bandara Kabul pada pertemuan NATO pada Mei ketika Amerika Serikat dan mitranya menyetujui rencana untuk menarik pasukan mereka pada 11 September setelah 20 tahun mendukung pemerintah Afghanistan dalam perang melawan Taliban.(IT/TGM)