Rusia Memulai Latihan Angkatan Laut Besar-besaran di Pasifik di tengah Rencana Latihan Perang Terbesar AS

IslamTimes - Armada Pasifik Rusia telah memulai manuver angkatan laut besar-besaran di bagian tengah Samudra Pasifik tak lama setelah militer AS mengumumkan rencana untuk mengadakan latihan perang terbesar dalam satu generasi di wilayah yang sama musim panas ini.

“Sesuai dengan rencana pelatihan pusat komando militer pasukan Armada Pasifik pada tahun 2021, latihan operasional pasukan gabungan Armada berjalan di zona maritim yang jauh,” kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan.“Kelompok taktis angkatan laut Armada Pasifik telah melakukan transit sepanjang sekitar 4.000 km dari pangkalan angkatan laut dan area pengawasan tempur dan mengerahkan kelompok Armada di area yang ditentukan di Pasifik untuk menyelesaikan tugas-tugas pelatihan,” tambah pernyataan itu.Menurut pernyataan itu, latihan angkatan laut di zona maritim yang jauh juga akan melibatkan “hingga 20 kombatan permukaan, kapal selam dan kapal pendukung, termasuk kapal utama Armada, Guards Order of Nakhimov Missile Cruiser Varyag.”Ini akan melibatkan hampir 20 pesawat, “termasuk pesawat tempur anti-kapal selam jarak jauh Tu-142M3, pesawat tempur pencegat ketinggian tinggi MiG-31BM dan pesawat lain dari Angkatan Udara Rusia, tambah pernyataan kementerian pertahanan.Latihan angkatan laut Rusia itu dilakukan setelah militer AS mengumumkan bulan lalu bahwa puluhan ribu pelaut dan Marinir Amerika akan ambil bagian dalam latihan perang angkatan laut terbesar dalam satu generasi untuk mempersiapkan potensi konflik dengan China atau Rusia di jarak yang sangat jauh.Kapal induk, kapal selam, pesawat perang, kapal tak berawak, dan hampir 25.000 pasukan militer akan ambil bagian dalam Latihan Skala Besar (LSE) 2021, yang akan dimulai pada akhir musim panas.Permainan perang besar-besaran akan menjangkau 17 zona waktu dengan pelaut dan Marinir Amerika bergabung di AS, Afrika, Eropa, dan Pasifik.Jet tempur Rusia mencegat sebuah pesawat mata-mata AS di atas Samudra Pasifik, majalah Newsweek yang berbasis di AS melaporkan Kamis (10/6).Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan “target udara yang mendekati perbatasan Negara Federasi Rusia terdeteksi oleh kontrol wilayah udara Rusia di atas Samudra Pasifik,” mendorong Armada Pasifik Rusia untuk mengerahkan jet tempur Su-35.Pesawat tempur Rusia mengidentifikasi target sebagai pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara AS dan mengawal pesawat keluar dari daerah tersebut.Pesawat melakukan putaran balik dari wilayah udara Rusia dan “pelanggaran terhadap perbatasan Negara Federasi Rusia tidak diperbolehkan,” menurut pernyataan kementerian pertahanan.Su-35, pada bagiannya, terbang “sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara.Latihan angkatan laut dilakukan menjelang pertemuan puncak debut yang sangat dinanti antara Presiden AS Joe Biden dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin, yang akan berlangsung Rabu depan di ibukota Swiss, Jenewa.“Kami tidak mencari konflik dengan Rusia. Kami menginginkan hubungan stabil yang dapat diprediksi,” kata Biden kepada pasukan Angkatan Udara AS yang ditempatkan di Royal Air Force Mildenhall di Inggris.“Kedua negara kita berbagi tanggung jawab yang luar biasa, dan di antaranya memastikan stabilitas strategis dan menegakkan perjanjian pengendalian senjata. Saya mengambil tanggung jawab itu dengan serius.”Dia lebih lanjut memperingatkan tentang apa yang dianggap Washington sebagai perilaku agresif oleh Moskow, termasuk klaim AS yang tidak berdasar tentang campur tangan Rusia dalam proses pemilihannya serta melancarkan serangan siber terhadap AS dan sekutunya.“Tapi saya sudah jelas: Amerika Serikat akan merespons dengan cara yang kuat dan bermakna ketika pemerintah Rusia terlibat dalam kegiatan berbahaya,” kata Biden, bersumpah untuk memperingatkan Putin tentang apa yang dia klaim sebagai “konsekuensi karena melanggar kedaulatan demokrasi di Amerika Serikat dan Eropa dan di tempat lain.”