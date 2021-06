AS, Arab Saudi Siap Untuk Mencabut Blokade Jika Pertempuran Marib Berhenti

IslamTimes- Menurut situs web "alkhabaralyemeni", pertemuan virtual AS-Eropa-Saudi diadakan tadi malam dengan partisipasi Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan dan Utusan Khusus AS untuk Yaman Tim Lenderking untuk membahas cara-cara mengakhiri konflik di Yaman.

Diplomat dari Arab Saudi, Amerika Serikat, serta diplomat Eropa, membahas cara untuk mengakhiri konflik di Yaman yang dilanda perang dalam pertemuan online tadi malam.Menurut situs web "alkhabaralyemeni", pertemuan virtual AS-Eropa-Saudi diadakan tadi malam dengan partisipasi Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan dan Utusan Khusus AS untuk Yaman Tim Lenderking untuk membahas cara-cara mengakhiri konflik di Yaman.Dalam resolusi akhir yang dikeluarkan pada akhir pertemuan, sebuah proposal baru dibuat untuk Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman (berbasis di Sanaa), yang tujuan utamanya adalah pencabutan tanpa syarat blokade di bandara Sanaa dan kota pelabuhan Al-Hudaidah. sebagai imbalan untuk menghentikan pertempuran untuk provinsi Marib di pihak pasukan yang dipimpin Houthi Ansarallah.Dalam resolusi tersebut, dikatakan diplomat AS untuk Yaman telah memulai putaran baru konsultasi penyelesaian krisis Yaman sejak pekan lalu. Dikatakan bahwa Lenderking bertemu dengan duta besar Prancis di Washington untuk membahas perlunya mengakhiri konflik di Marib dengan imbalan pembukaan kembali bandara Sanaa serta pelabuhan Al-Hudaidah tanpa batas.Sementara pemerintah Saudi baru-baru ini bersikeras untuk membuka kembali Bandara Sanaa di bawah pengawasan koalisi yang telah dibuatnya melawan Yaman dan PBB, namun belum mengeluarkan pernyataan terpisah tentang pencabutan blokade tanpa syarat di Bandara Sanaa dan pelabuhan Yaman.Pertemuan itu terjadi hanya beberapa hari setelah pemerintah AS memberlakukan sanksi baru terhadap beberapa entitas Yaman pada Kamis malam.(IT/TGM)