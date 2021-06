AS Melanjutkan Kerjasama Intel Dengan Koalisi Saudi Di Yaman

IslamTimes- Dalam laporan yang diterbitkan French Intelligence Online, terungkap bahwa kedua perusahaan AS itu bekerja sama dengan koalisi Saudi di Yaman.

Dua perusahaan AS telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Saudi untuk membantu para penyerang menganalisis data intelijen dalam perang melawan Yaman.Dalam laporan yang diterbitkan French Intelligence Online, terungkap bahwa kedua perusahaan AS itu bekerja sama dengan koalisi Saudi di Yaman.Sementara pemerintah Joe Biden mengklaim bahwa Washington telah mengakhiri kerja sama intelijennya dengan koalisi Saudi di Yaman.Dengan bantuan dari beberapa mantan CIA dan mantan NSA, perusahaan AS Five Domains telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Saudi untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi militer, yang merupakan salah satu perjanjian strategis pemerintah Saudi.Five Domains telah memulai kemitraannya dengan American Information Technology Corporation (AITC), sejak memenangkan tawaran untuk menjual barang-barang strategis ke Arab Saudi Desember lalu.Kedua perusahaan bekerja sama untuk membantu badan intelijen Saudi dalam menganalisis data militer penting yang dikumpulkan dari individu dan citra satelit.Menurut laporan ini, Five Domains dan AITC telah meluncurkan proyek bersama dengan kehadiran pakar dan agen internet dari CIA, Pentagon, Badan Keamanan Nasional, dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan pemerintah Saudi.Ini terjadi ketika Gedung Putih mengumumkan penurunan kerja sama intelijen dengan koalisi Saudi di Yaman pada Februari tahun lalu.(IT/TGM)