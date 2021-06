Laporan: Fasilitas Militer di Bandara Baghdad Ditargetkan Serangan Drone

US military bases in Iraq.jpg

IslamTimes - Sebuah pesawat nir awak tak dikenal pada hari Senin (14/6) menargetkan fasilitas militer yang terletak di Bandara Internasional Baghdad, kantor berita Irak Shafaq melaporkan, mengutip sumber keamanan.

Menurut outlet berita, drone meluncurkan proyektil yang mendarat di dekat pagar fasilitas Angkatan Udara Irak.Tidak ada korban yang dilaporkan sejauh ini.Pekan lalu, Kantor Berita Irak melaporkan bahwa bandara diserang oleh tiga drone, salah satunya ditembak jatuh.The New York Times melaporkan awal bulan bahwa pasukan yang berafiliasi dengan Iran melakukan setidaknya tiga serangan pesawat nir awak terhadap pangkalan militer Irak, termasuk yang digunakan oleh pasukan khusus dan intelijen AS, dalam dua bulan terakhir.Pada Januari 2020, parlemen Irak memilih untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan asing di negara itu sebagai tanggapan atas keputusan Washington untuk meluncurkan serangan pesawat tak berawak di dekat Bandara Internasional Baghdad yang menewaskan komandan senior Iran Qasem Soleimani.Menurut Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi, potensi layanan keamanan nasional telah meningkat secara signifikan dan akan segera memungkinkan negara untuk tidak lagi membutuhkan bantuan asing.Mengingat keputusan parlemen, koalisi pimpinan AS menyerahkan beberapa pangkalan militer dan lapangan terbang ke kendali Irak, serta setuju untuk menarik semua pasukan asing keluar dari negara itu.[IT/r]