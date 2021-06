Iran Memproduksi 6,5 kg Uranium Murni 60% Saat Pembicaraan Kebangkitan Kesepakatan Nuklir dengan AS Memasuki Tahap Akhir

Iran's National Nuclear Energy in Tehran, Iran.jpg

IslamTimes - Iran telah memproduksi 6,5 kg uranium dengan kemurnian 60%, pemerintah telah mengumumkan, karena pembicaraan tidak langsung dengan AS untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 berlanjut ke dalam apa yang menurut para perunding mungkin menjadi minggu terakhir.

Langkah itu berarti Iran masih jauh dari mencapai tingkat kemurnian 90% untuk uranium yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir - tujuan yang ditakuti AS dan negara-negara Barat lainnya sedang dikejar oleh Tehran, tetapi dibantahnya.Pada hari Selasa (15/6), media Iran mengutip juru bicara pemerintah Ali Rabiei yang mengkonfirmasi perkembangan tersebut, sambil menambahkan bahwa Iran juga telah memproduksi 108kg uranium yang diperkaya dengan kemurnian 20%.Ini berarti Iran telah mencapai tingkat 20% lebih cepat daripada yang disyaratkan berdasarkan undang-undang yang disahkan pada bulan Desember sebagai tanggapan atas sanksi AS. Undang-undang itu juga memblokir inspektur PBB dari situs nuklir Iran.Presiden Hassan Rouhani telah mengumumkan langkah menuju pengayaan uranium 60% pada bulan April sebagai tanggapan atas dugaan serangan sabotase Zionis Israel terhadap fasilitas nuklir bawah tanah Natanz Iran.“Di bawah undang-undang parlemen, Organisasi Energi Atom seharusnya memproduksi 120kg uranium yang diperkaya 20% dalam satu tahun.Menurut laporan terakhir, kami sekarang telah memproduksi 108kg uranium 20% dalam lima bulan terakhir,” kata Rabiei, Selasa.Pengungkapan itu terjadi di tengah putaran keenam pembicaraan AS-Iran di Wina, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 – Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) – di mana Iran setuju untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.Mantan presiden AS Donald Trump mengumumkan Amerika akan menarik diri dari perjanjian penting pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, mendorong Tehran untuk mulai melanggar komitmen JCPOA-nya, termasuk dengan meningkatkan produksi uraniumnya.Pada hari Senin (14/6), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan kesepakatan telah dicapai antara kedua pihak untuk mencabut sanksi AS terhadap sektor industri Iran, tetapi memperingatkan bahwa ada "sedikit waktu tersisa" untuk mengamankan konsensus penuh tentang kebangkitan JCPOA.[IT/r]