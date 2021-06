Pasukan AS, Saudi Mengadakan Latihan Anti-Drone Di Tengah Ketakutan Akan Kekuatan Perlawanan

IslamTimes- Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya, CENTCOM mengatakan Satuan Tugas Udara-Tanah Laut (MAGTF) dan Sistem Terpadu Pertahanan Udara Laut (MADIS) melakukan latihan di Arab Saudi minggu lalu untuk mencapai tujuan tertentu selama krisis.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan telah mengadakan latihan bersama dengan pasukan Saudi untuk melawan kendaraan udara tak berawak kecil (UAV).Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya, CENTCOM mengatakan Satuan Tugas Udara-Tanah Laut (MAGTF) dan Sistem Terpadu Pertahanan Udara Laut (MADIS) melakukan latihan di Arab Saudi minggu lalu untuk mencapai tujuan tertentu selama krisis.Latihan itu berlangsung beberapa hari setelah kepala CENTCOM Jenderal Kenneth McKenzie menyatakan keprihatinan tentang penggunaan pesawat tak berawak kecil terhadap pasukan asing yang beroperasi di Irak.Dia mengatakan AS "melihat tekanan dari" kelompok perlawanan anti-teror "yang ingin mendorong kita keluar dari Irak, dan manifestasi terbaru dari itu adalah penggunaan sistem udara tak berawak kecil atau drone.""Beberapa drone sangat kecil, beberapa sedikit lebih besar - semuanya bisa sangat mematikan," tambahnya.Pada awal 2003, AS menginvasi Irak dengan dalih yang kemudian dibantah bahwa rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal.(IT/TGM)