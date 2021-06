Kapal Induk Angkatan Laut AS Memasuki Laut China Selatan

USS Ronald Reagan, has entered the South China Sea.jpg

IslamTimes - Sebuah kelompok kapal induk AS yang dipimpin oleh USS Ronald Reagan telah memasuki Laut Cina Selatan.

Menurut Al-Jazira, USS Reagan memasuki Laut Cina Selatan, sebagai bagian dari misi rutin, Angkatan Laut AS mengatakan, pada saat ketegangan meningkat antara Washington dan Beijing, yang mengklaim sebagian besar jalur air yang disengketakan.Kapal induk itu didampingi oleh kapal penjelajah berpeluru kendali USS Shiloh dan kapal perusak berpeluru kendali USS Halsey, kata Angkatan Laut AS, Selasa (15/6).China sering keberatan dengan misi militer AS di Laut China Selatan, dengan mengatakan mereka tidak membantu mempromosikan perdamaian atau stabilitas, dan misi terbaru datang setelah China mengutuk negara-negara Kelompok Tujuh (G7) atas pernyataan yang mengkritik Beijing atas berbagai masalah.“Sementara di Laut China Selatan, kelompok penyerang melakukan operasi keamanan maritim, yang meliputi operasi penerbangan dengan pesawat sayap tetap dan berputar, latihan serangan maritim, dan pelatihan taktis terkoordinasi antara unit permukaan dan udara,” kata Angkatan Laut AS.China telah meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk membangun pulau buatan dan pangkalan udara, di mana China telah memasang sistem rudal dan peralatan lainnya.Laut Cina Selatan telah menjadi salah satu dari banyak titik nyala dalam hubungan yang sulit antara China dan AS.[IT/r]