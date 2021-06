AS Berlatih Mengebom Baterai S-400 dalam Latihan 'Singa Afrika'

IslamTimes - Militer AS berlatih mengebom baterai S-400 dalam permainan perang kontroversial 'Singa Afrika' di Maroko.

Latihan perang pimpinan AS di Afrika Utara telah memicu kontroversi setelah Maroko, salah satu negara tuan rumah, mengatakan beberapa latihan akan diadakan di Sahara Barat, wilayah yang diklaimnya dikuasainya.AS telah mendukung klaim Maroko, tetapi bertentangan dengan pernyataan Rabat tentang latihan yang diadakan di sana.Selama latihan perang besar-besaran “Singa Afrika” di Maroko, pasukan internasional pimpinan AS berlatih menyerang sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia.Washington telah keberatan dengan proliferasi S-400 di seluruh dunia, memberikan sanksi kepada banyak negara karena membelinya, termasuk sekutunya Turki, dan mungkin Aljazair juga mendapatkannya, Sputnik melaporkan.Disebutkan latihan itu melibatkan serangan simulasi terhadap S-400 dibuat dalam latihan Pos Komando 9 Juni di Agadir, Maroko, rekaman yang diposting oleh Pentagon sebagai video B-roll di situs hosting media DVIDS-nya.“Dua serangan dilakukan terhadap dua S-400 itu,” satu orang terdengar mengatakan di ruang pengarahan, menambahkan bahwa mereka “masih menunggu penilaian kerusakan pertempuran dari serangan kemarin.”Latihan itu dilakukan oleh Satuan Tugas Eropa Selatan-Afrika, formasi Angkatan Darat AS yang menggantikan Angkatan Darat AS Afrika setelah menikah lagi dengan Angkatan Darat AS Eropa pada November 2020.Tidak pernah disebutkan senjata mana yang digunakan untuk serangan itu, tetapi kemungkinan besar ada adalah M142 Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), yang ditampilkan di media lain yang diposting dari latihan tersebut.Zona Perang mencatat bahwa tidak jelas apakah tetangga Maroko dan saingan regional Aljazair telah memperoleh sistem S-400, yang berarti latihan itu tidak harus ditujukan pada militer Aljazair.Itu memang memiliki S-300PMU-2 yang sedikit lebih tua, yang cukup mirip dengan S-400 dalam hal penampilan untuk menciptakan ambiguitas dalam laporan yang menyatakan bahwa Aljazair telah memperoleh S-400.Terlepas dari itu, negara lain pasti telah membeli atau secara aktif tertarik untuk membeli sistem S-400 mereka sendiri, termasuk tentu saja Rusia serta China dan Turki, yang telah menerima baterai.India akan dikirimkan sebelum tahun ini berakhir; Belarus dan Arab Saudi saat ini sedang dalam pembicaraan; dan Rusia telah menawarkan sistem itu kepada Iran dan Irak.Pembeli berisiko terkena sanksi oleh Amerika Serikat di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA), yang dimaksudkan untuk mencegah negara-negara membeli peralatan militer canggih Rusia.Meskipun latihan Singa Afrika adalah tahunan, permainan tahun ini telah menimbulkan kemarahan khusus setelah Maroko mengklaim beberapa dari latihan tersebut akan diadakan di Sahara Barat, sebuah wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri di selatannya yang telah diklaim kedaulatannya.Pada Desember 2020, AS mengakui klaim Rabat sebagai imbalan atas normalisasi hubungan negara Afrika Utara dengan Zionis 'Israel', dan hanya sebulan sebelumnya, perang di wilayah antara pasukan Maroko dan kelompok pembebasan Saharawi asli Front Polisario meletus untuk pertama kalinya sejak tahun 1991.[IT/r]