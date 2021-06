Konvoi Militer AS Ditargetkan Di Saqlawiyah Irak

IslamTimes- Menurut laporan media Irak, konvoi militer logistik milik AS menjadi sasaran bom pinggir jalan di daerah 'Saqlawiyah' di provinsi Al-Anbar Irak pada hari Rabu.

Sebuah konvoi militer AS menjadi sasaran di daerah 'Saqlawiyah', provinsi Al Anbar di Irak pada hari Rabu.Menurut laporan media Irak, konvoi militer logistik milik AS menjadi sasaran bom pinggir jalan di daerah 'Saqlawiyah' di provinsi Al-Anbar Irak pada hari Rabu.Dalam serangan ini, digunakan bom Explosively Formed Penetrator (EFP) yang merusak kendaraan militer AS.Konvoi Amerika sedang lewat dari daerah 'Saqlawiyah' menuju pangkalan militer AS Ain al-Assad di provinsi Al Anbar Irak.Menyusul berlakunya undang-undang tentang pengusiran pasukan asing dari Irak oleh parlemen Irak dan kurangnya perhatian AS terhadap penerapan undang-undang ini, berbagai kelompok Irak telah mengumumkan bahwa pasukan AS akan menjadi sasaran.Beberapa malam yang lalu, beberapa konvoi dukungan logistik AS menjadi sasaran di berbagai bagian Irak. Menurut sumber berita, empat konvoi dukungan logistik yang didukung AS menjadi sasaran di provinsi Irak Hillah, Nasiriyah, Samawah, dan Al-Diwaniyah.(IT/TGM)