Partner ‘Kesepakatan Abraham’ Bahrain Mencari Jawaban tentang Kebijakan Palestina Bennett saat Serangan Gaza Dilanjutkan

Abdullatif Al-Zayani - Bahrain’s foreign minister.jpg

IslamTimes - Menyusul permusuhan baru di Gaza hanya beberapa hari setelah pemerintahan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, kementerian luar negeri Bahrain telah menjangkau Yerusalem untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang komitmennya terhadap kesepakatan damai yang mereka tandatangani pada bulan September.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, mengatakan pada hari Rabu (15/6) bahwa dia telah menghubungi pemerintah Zionis Israel untuk bertanya tentang “kebijakan Zionis Israel terhadap upaya yang bertujuan untuk membangun perdamaian di kawasan melalui penyelesaian [masalah] Palestina, pada dasar dari solusi dua negara dan resolusi internasional,” menurut kantor berita resmi BNA Manama. Al-Zayani menyatakan “keinginannya untuk berkomunikasi dengan mitranya dari Zionis Israel dalam kerangka deklarasi mendukung perdamaian yang ditandatangani antara kedua negara, untuk mendorong proses perdamaian di kawasan untuk mencapai keamanan, stabilitas dan pembangunan untuk kepentingannya. orang,” kata outlet itu.Pada September 2020, Bahrain bergabung dengan Uni Emirat Arab dalam menandatangani kesepakatan damai dengan Zionis Israel di mana kedua negara Arab menyetujui normalisasi hubungan dengan Zionis Israel sebagai imbalan atas penundaan rencana perpanjangan kedaulatan Zionis Israel atas sebagian besar Area C Tepi Barat. , sebuah wilayah dengan lahan pertanian subur di sepanjang Lembah Sungai Yordan yang berada di bawah kendali penuh militer Zionis Israel.Kesepakatan itu dijuluki Kesepakatan Abraham dan kemudian diperluas untuk mencakup Sudan dan Maroko sebelum tahun itu berakhir.Namun, kesepakatan itu tidak melakukan apa pun untuk menghentikan pemboman Zionis Israel di Gaza, yang dilanjutkan hampir sebelum tinta mengering.Sementara para penandatangan perjanjian tetap diam pada serangan skala kecil, ketika kampanye pengeboman besar-besaran IDF dimulai pada 10 Mei 2021, mereka tidak kekurangan kritik dari negara-negara Muslim lainnya.Pada pertemuan puncak Organisasi Kerjasama Islam (OKI) selama perang 11 hari, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan kepada penandatangan perjanjian yang hadir bahwa “pembantaian anak-anak Palestina hari ini mengikuti normalisasi yang diklaim,” menambahkan bahwa “penjahat ini dan rezim genosida sekali lagi membuktikan bahwa sikap bersahabat hanya memperburuk kekejamannya.” “Jangan salah: Zionis Israel hanya mengerti bahasa perlawanan dan rakyat Palestina berhak sepenuhnya atas hak mereka untuk membela diri,” tambahnya.Di Bahrain, pengunjuk rasa berkumpul di Manama untuk memprotes pemboman tersebut. Namun, pemerintah Bahrain tetap bungkam.Menurut The Guardian, drama serupa dimainkan di antara keempat negara bagian Abraham Accord.Namun, pemerintah Zionis Israel yang menandatangani Perjanjian Abraham dan yang menuntut tidak hanya perang Mei 2021 di Gaza, tetapi juga pada Agustus 2014 dan Desember 2008-Januari 2009, jatuh minggu lalu.Masa jabatan 12 tahun Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel berakhir pada hari Minggu *13/6) ketika aglomerasi luas dari partai-partai kecil bersatu untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan Naftali Bennett, ketua partai nasionalis sayap kanan Yamina, sebagai pimpinan.Bennett telah berjanji bahwa pemerintahnya, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah Zionis Israel memasukkan partai Arab dalam bentuk daftar bersama Ra'am yang konservatif, tidak akan menggoyahkan kesepakatan internasional dan bahkan mengatakan dia ingin memperluas Kesepakatan Abraham.Kesepakatan dengan Ra'am termasuk janji untuk tidak mencaplok Tepi Barat. Namun, keyakinannya sendiri tidak meninggalkan pertanyaan tentang apa tujuan politik utamanya.Pada November 2016, ketika Donald Trump memenangkan pemilihan presiden AS, Bennett membual bahwa “kemenangannya adalah kesempatan luar biasa bagi Zionis Israel untuk segera mengumumkan niatnya untuk mengingkari gagasan mendirikan Palestina di jantung negara – pukulan langsung bagi keamanan kami dan keadilan tujuan kami ... Era negara Palestina telah berakhir.”Selama perang 11 hari, Bennett men-tweet sebuah video di mana dia mengklaim bahwa Rumah Sakit Al-Shifa Gaza adalah “tempat markas Hamas berada, saat mereka melakukan aksi teror terhadap Zionis Israel.”IDF mengatakan bomnya, yang menewaskan ratusan warga sipil, menargetkan fasilitas yang diduga milik Hamas.Setelah gencatan senjata selesai pada 21 Mei, IDF merilis daftar rinci fasilitas yang diklaim telah dihancurkan, termasuk lokasi peluncuran untuk beberapa dari 4.300 roket yang ditembakkan ke Zionis Israel selama perang, yang menewaskan 13 orang.Pada hari Selasa, setelah jeda beberapa minggu, penembakan dilanjutkan setelah polisi Zionis Israel mengizinkan pawai demonstran sayap kanan untuk berparade melalui lingkungan Yerusalem merayakan penaklukan kota dalam Perang Enam Hari 1967, meskipun ada desakan oleh otoritas Palestina untuk tidak mengizinkan berbaris untuk melanjutkan.Ketika balon pembakar diluncurkan dari Gaza membakar padang rumput di Zionis Israel selatan, serangan udara IDF menghantam Gaza, berlanjut pada hari Kamis untuk malam ketiga berturut-turut.[IT/r]