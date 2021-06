'Tidak Akan Ada Permainan Sepihak', Lavrov Di KTT Putin-Biden

IslamTimes- Lavrov membuat pernyataan pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Belarusia Vladimir Makei pada hari Jumat, menyusul pertemuan baru-baru ini antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari AS Joe Biden di kota Jenewa, Swiss, di mana kedua pemimpin menyepakati langkah-langkah yang saling menguntungkan. dasar yang dapat diterima.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan krisis diplomatik antara Moskow dan Washington hanya dapat diselesaikan melalui langkah-langkah simultan, menekankan bahwa tidak akan ada permainan sepihak.Lavrov membuat pernyataan pada konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Belarusia Vladimir Makei pada hari Jumat, menyusul pertemuan baru-baru ini antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan timpalannya dari AS Joe Biden di kota Jenewa, Swiss, di mana kedua pemimpin menyepakati langkah-langkah yang saling menguntungkan. dasar yang dapat diterima."Saya telah membaca ulasan hasil pembicaraan Jenewa yang diberikan oleh pejabat AS, termasuk para peserta negosiasi ini. Mereka mengklaim: ... kami mengatakan bahwa kami perlu mengembalikan personel untuk memastikan pekerjaan kedutaan, kami perlu mendapatkan jawaban dari Rusia atas tuduhan terkait dengan kegiatan peretas yang menyerang infrastruktur AS, dan untuk mencari pembebasan warga Amerika yang menjalani hukuman di penjara Rusia, ”kata Lavrov saat mengomentari penilaian KTT tingkat atas .“Ini bukan jenis pendekatan yang dibicarakan oleh para presiden ... Saya ingin mereka yang membuat komentar serupa tentang hasil KTT mendengar kami: tidak akan ada permainan sepihak. Presiden Putin dengan tegas mendukung usulan Presiden Biden untuk mengatasi masalah dengan dasar yang dapat diterima bersama. Ini satu-satunya cara untuk bergerak maju," tambahnya.Pada hari Rabu, Putin dan Biden bertemu di Jenewa di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Washington.(IT/TGM)