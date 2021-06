WHO: Kasus COVID-19 Yang Melonjak Di Afrika 'Sangat-Sangat Memprihatinkan' 

IslamTimes- "Ini lintasan yang sangat-sangat memprihatinkan," kata kepala kedaruratan WHO Michael Ryan kepada wartawan dari kantor pusat organisasi di Jenewa.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyuarakan peringatan pada hari Jumat tentang lonjakan kasus Covid-19 di seluruh Afrika, dengan penyebaran varian baru yang lebih menular bahkan ketika tingkat vaksinasi tetap sangat rendah."Ini lintasan yang sangat-sangat memprihatinkan," kata kepala kedaruratan WHO Michael Ryan kepada wartawan dari kantor pusat organisasi di Jenewa.Menurut data WHO, jumlah kasus baru Covid-19 di Afrika naik menjadi lebih dari 116.500 dalam pekan yang berakhir 13 Juni, naik dari hampir 91.000 pada pekan sebelumnya.Ryan menekankan bahwa dalam hal jumlah absolut, kawasan itu tidak selalu terlihat dalam kondisi buruk, menyumbang lebih dari lima persen kasus global baru dan 2,2 persen kematian global pekan lalu.Namun, dia memperingatkan, di seluruh benua, lintasannya mengarah lurus ke atas, dengan peningkatan lebih dari 100 persen di berbagai negara, dan lebih dari 50 persen di negara lain."Ini adalah fenomena yang terjadi di seluruh benua," tegasnya.(IT/TGM)