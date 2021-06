Laporan: AS Akan Menarik Sistem Patriot dari Timur Tengah, Memperbaikinya untuk Digunakan Melawan China ?

US Patriot Systems in Middle East.jpg

IslamTimes - AS telah mulai menarik beberapa pasukan pertahanan udaranya dari beberapa negara Timur Tengah karena memindahkan mereka kembali ke AS untuk pemeliharaan, menurut laporan Jumat (18/6) oleh Wall Street Journal (WSJ).

Hanya beberapa minggu yang lalu, pemerintah Saudi meminta AS untuk membantu membela mereka terhadap Houthi atau potensi serangan oleh Iran; sekarang Pentagon mengatakan Saudi mampu memikul sebagian besar kebutuhan pertahanan mereka dalam perang mereka di Yaman.Mengutip pejabat administrasi, laporan tersebut mencatat bahwa beberapa baterai pertahanan udara MIM-104 Patriot telah ditarik keluar dari Irak, Kuwait, Yordania dan Arab Saudi, dan bahwa setidaknya satu sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) juga ditarik keluar. Arab Saudi. Skuadron tempur juga ditarik keluar.Secara keseluruhan, penarikan berjumlah ratusan tentara yang mengawaki dan memelihara baterai, yang untuk Patriot dapat mencakup radar, stasiun kontrol keterlibatan, kelompok tiang antena, pembangkit listrik, dan hingga 16 peluncur rudal terpisah.Untuk THAAD, setiap baterai mencakup dua pusat operasi taktis bergerak, radar berbasis darat yang kuat, dan setidaknya enam sistem peluncuran rudal.Pergerakan set pertahanan udara dilaporkan sedang dipertimbangkan pada bulan April, dengan WSJ mencatat pada saat itu bahwa Pentagon berharap untuk meyakinkan Saudi untuk memikul lebih banyak tanggung jawab untuk pertahanan mereka sendiri.Seorang pejabat senior pertahanan mengatakan pada hari Jumat (18/5) bahwa penarikan itu mengembalikan AS ke penempatan yang lebih khas di kawasan itu setelah bertahun-tahun ketegangan dengan Iran yang dipicu oleh pemerintahan Trump dan perang yang berkecamuk di Yaman oleh Saudi dan sekutu mereka.Sementara perang Riyadh melawan gerakan pemberontak Houthi di Yaman berlanjut, dalam beberapa pekan terakhir kemajuan signifikan telah dibuat oleh pemerintahan Biden dalam negosiasi untuk kembali ke Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, kesepakatan dengan Iran dan enam negara lainnya.Kesepakatan itu mengharuskan Iran untuk menghentikan program nuklirnya dengan imbalan penurunan sanksi internasional terhadap ekonominya; Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian pada 2018, mengklaim bahwa Iran diam-diam melanggarnya, dan dia menerapkan kembali sanksi dan memaksa sekutu AS untuk menghormatinya.Sebagai tanggapan, Iran mulai mundur dari batasan perjanjian, meningkatkan kualitas dan kuantitas uranium yang dimurnikan.Di Iran, pemilihan presiden diadakan pada hari Jumat (18/6) di mana Presiden Hassan Rouhani, pemimpin yang menandatangani JCPOA dengan Jerman, Uni Eropa, dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tidak lagi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.Pria yang diproyeksikan untuk menang, Ebrahim Raisi, hakim agung Iran, adalah seorang konservatif yang dipandang lebih dekat dengan Ayatollah Khamenei daripada Rouhani, seorang moderat.Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa dia ingin JCPOA kembali beroperasi sebelum Raisi menjabat dalam waktu enam minggu.Namun, penarikan itu bertentangan dengan komentar yang dibuat beberapa minggu lalu oleh Jenderal Korps Marinir AS Kenneth F. McKenzie Jr., kepala Komando Pusat AS. McKenzie mengatakan kepada anggota pers di Riyadh pada 23 Mei bahwa Saudi “ingin diyakinkan bahwa mereka akan dibantu jika mereka diserang oleh Iran, dan mereka menginginkan bantuan melawan serangan yang terus berlanjut … Mereka terus-menerus dibombardir dari Yaman, dengan berbagai rudal balistik, rudal jelajah, dan UAS (sistem udara tak berawak) kecil yang sangat mereka khawatirkan.”"Saya percaya sikap kami di teater telah mencegah serangan negara dari Iran," tambah kepala CENTCOM.Namun, puluhan ribu tentara AS akan tetap berada di kawasan itu, termasuk sedikitnya 2.500 di Irak setelah Baghdad dan Washington setuju untuk mengurangi separuh kehadiran AS, meskipun tidak ada tanggal pasti untuk mencapai jumlah itu.Pergeseran tersebut adalah bagian dari rencana pemindahan yang lebih besar yang melibatkan ribuan tentara AS di seluruh dunia saat Pentagon beralih dari Perang Melawan Teror yang mengatur pemikiran strategisnya selama hampir 20 tahun dan menuju apa yang disebutnya "konfrontasi kekuatan besar" dengan Rusia dan China. .Tidak jelas ke mana Patriot dan THAAD akan dikirim setelah diperbaiki.;IT/r]