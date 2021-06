IslamTimes- "Virus corona merenggut nyawa 82.000 orang Iran tetapi Amerika Serikat telah mengeluarkan pengecualian untuk pertukaran produk anti-coronavirus setelah 16 bulan wabah dan pengembangan vaksin Iran!" ungkap pernyataan tersebut.

Dalam sebuah tweet, Pusat Hak Asasi Manusia Iran bereaksi terhadap klaim AS tentang mengeluarkan pengabaian impor peralatan anti-coronavirus ke Iran, mencatat bahwa AS mengeluarkan pengabaian setelah Iran memperoleh akses ke vaksin COVID-19."Virus corona merenggut nyawa 82.000 orang Iran tetapi Amerika Serikat telah mengeluarkan pengecualian untuk pertukaran produk anti-coronavirus setelah 16 bulan wabah dan pengembangan vaksin Iran!" ungkap pernyataan tersebut."Pertukaran yang sanksinya bertentangan dengan hukum internasional, bahkan di masa perang, Adalah kehendak rakyat Iran agar sanksi ilegal dicabut dan pelakunya dihukum."Departemen Keuangan AS baru-baru ini mengklaim telah mengeluarkan pengabaian sanksi yang menghambat pertukaran produk anti-coronavirus dengan Iran.(IT/TGM)