'Kesempatan Terakhir untuk Bangun': Bennett Peringatkan AS Agar Tidak Bergabung Kembali dengan Kesepakatan Nuklir Iran

Naftali Bennett, Israeli Prime Minister

IslamTimes - Kepala pemerintah Israel yang baru terpilih, Perdana Menteri Naftali Bennett, mengatakan pada hari Minggu (20/6) bahwa negaranya akan terus berusaha untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menyerukan AS untuk tidak menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, yang ditinggalkan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018.

Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett mencontohkan solidaritas dengan pendahulunya, Benjamin Netanyahu, mengenai kemungkinan kebangkitan kembali kesepakatan nuklir Iran, yang ditinggalkan oleh AS pada 2018. Tel Aviv secara konsisten mengklaim bahwa kesepakatan itu, yang saat ini dinegosiasikan oleh para pihak dalam perjanjian di Wina , akan meningkatkan aspirasi nuklir Tehran.Bennett memulai dengan komentar kritis terhadap presiden Iran yang baru terpilih, Ebrahim Raisi, menyebutnya "antek brutal.""Pemilihan Raisi, menurut saya, adalah kesempatan terakhir bagi kekuatan dunia untuk bangkit sebelum kembali ke perjanjian nuklir, dan memahami dengan siapa mereka berbisnis," katanya dalam pidatonya di depan kabinet, yang dikutip oleh Reuters. antek brutal tidak boleh diizinkan memiliki senjata pemusnah massal […] Posisi Zionis Israel tidak akan berubah dalam hal ini.”Pemilihan presiden ke-13 di Iran berakhir pada Sabtu malam, dengan Raisi memperoleh 17,9 juta suara dalam jumlah pemilih 48,8%.Bennett, yang menjabat pada 13 Juni sebagai perdana menteri Israel ke-13, dikatakan setuju dengan pandangan Netanyahu bahwa aktivitas nuklir Iran menimbulkan ancaman signifikan bagi keamanan Zionis Israel, meskipun Tehran bersikeras dalam pendiriannya bahwa mereka tidak mencari untuk memperoleh senjata nuklir.Terlepas dari kenyataan bahwa tujuan utama kesepakatan nuklir adalah untuk membatasi program nuklir Teheran dan untuk memastikan tujuan damainya, Tel Aviv telah menentang perjanjian penting itu, yang juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Gabungan (JCPOA). mulai berlaku pada tahun 2016, menyerukan tindakan pembatasan yang lebih luas yang akan mencakup beberapa "kegiatan destabilisasi" Iran di Timur Tengah, termasuk dugaan dukungan Tehran kepada "kelompok teroris" regional dan upaya untuk mempengaruhi urusan dalam negeri. Iran telah berulang kali membantah tuduhan Tel Aviv.Negosiasi tentang masa depan JCPOA telah berlanjut sejak April, karena pemerintah AS saat ini dan Iran telah menyatakan niat mereka untuk menghidupkan kembali perjanjian itu. Tidak diketahui sejauh mana kesepakatan awal dapat dimodifikasi, tetapi kedua belah pihak, sejauh ini, telah menetapkan persyaratan mereka – Tehran telah menuntut penghapusan semua sanksi, sementara Washington mengharuskan republik Islam itu untuk kembali ke kewajiban nuklirnya dalam kesepakatan. .Pembicaraan langsung antara Iran dan peserta lain dari perjanjian, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China, diadakan di Wina, dengan perwakilan Washington terlibat dalam konsultasi terpisah. Dengan putaran keenam pembicaraan berakhir pada hari Minggu (20/6), perwakilan Rusia menyarankan bahwa yang berikutnya bisa menjadi yang terakhir, karena kedua pihak hampir mencapai kesepakatan.Iran telah lama meminta penandatangan JCPOA lainnya untuk membawa AS kembali ke kesepakatan, setelah pemerintahan Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian pada 2018 dan menerapkan kembali rezim sanksi berat, meskipun pengawas nuklir PBB mencatat bahwa Tehran telah sepenuhnya mematuhi JCPOA.Iran telah menjauh dari sejumlah kondisi perjanjian selama beberapa bulan terakhir, dan telah menyatakan kesiapannya untuk membalikkan tindakannya untuk kesepakatan nuklir baru. Tehran telah berkali-kali menekankan karakter damai dari penelitian nuklirnya dan secara konsisten mengamati bahwa ia tidak akan mengejar pembuatan senjata pemusnah massal.[IT/r]