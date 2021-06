Rouhani: Sanksi Akan Segera Dicabut 

IslamTimes- “Saya yakin hubungan kita dengan Republik Azerbaijan setelah pencabutan sanksi, yang akan segera dicabut, akan meningkat,” kata Rouhani pada hari Senin dalam upacara pembukaan proyek-proyek perdagangan bebas, industri dan zona ekonomi khusus Hormozgan. , Provinsi Azarbaijan Timur dan Khuzestan.

Menyatakan bahwa sanksi terhadap negara itu akan segera dicabut, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa hubungan Iran dengan Republik Azerbaijan akan meningkat setelah pencabutan sanksi.“Saya yakin hubungan kita dengan Republik Azerbaijan setelah pencabutan sanksi, yang akan segera dicabut, akan meningkat,” kata Rouhani pada hari Senin dalam upacara pembukaan proyek-proyek perdagangan bebas, industri dan zona ekonomi khusus Hormozgan. , Provinsi Azarbaijan Timur dan Khuzestan.Presiden mengatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang memiliki kondisi seperti Iran yang sulit, menambahkan bahwa Iran menghadapi dua tahun perang ekonomi dan negara itu berada di bawah pengepungan penuh.Tiga hari lalu, seorang pejabat AS mengumumkan bahwa mulai hari ini, AS akan mencabut sanksi terhadap vaksin dan masker untuk Iran. Itu berarti bahwa mereka sepenuhnya mengakui bahwa AS memberlakukan sanksi penuh terhadap rakyat Iran dan memblokir semua kegiatan perbankan, dan sekarang, setelah berbulan-bulan, pemerintah baru telah berkuasa dan percaya bahwa mereka harus mencabut sanksi, kata Rouhani.Menekankan bahwa rakyat Iran berdiri teguh terhadap sanksi AS, dia menambahkan, "Orang-orang berinvestasi di bawah sanksi ini. Kami mengimpor apa yang dibutuhkan dengan semua kesulitan."Sanksi akan segera dicabut dan negara akan menyaksikan peningkatan investasi asing, kata Rouhani.(IT/TGM)